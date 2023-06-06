06 июня 2023
05 июня 2023

Департамент властей ХМАО внедрил свой IT-проект в Конго

© Служба новостей «URA.RU»
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Цифровизация образования в ХМАО заинтересовала власти Конго Фото:

Власти ХМАО внедрили свой IT-проект в Конго — республика заинтересовалась цифровизацией школьного образования и пригласила специалистов департамента информационных технологий для разработки цифрового решения. Об этом URA.RU рассказал директор департамента Павел Ципорин.

«Нам удалось внедрить наш продукт в Конго. Власти республики заинтересовались цифровыми решениями нашего IT-проекта, направленного на цифровизацию образования. Наши партнеры съездили туда, показали решения, и сейчас как раз идет его внедрение», — сообщил Ципорин.

В республики появятся аналоги удобных цифровых сервисом, которыми пользуются родители в Югре. Это электронный дневник, электронный детский сад, портфолио ученика и школьное меню. «Для югорчан это уже кажется обыденностью, но во многих странах до такого уровня цифровизации образования еще не дошли. Запрос у африканских стран на наши цифровые сервисы есть», — добавил Ципорин.

Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО нашли инвестора для развития центра работы с большими данными в Нягани. Меморандум о сотрудничестве подписан губернатором Югры Натальей Комаровой и руководством компании «Ростелеком».

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Власти ХМАО внедрили свой IT-проект в Конго — республика заинтересовалась цифровизацией школьного образования и пригласила специалистов департамента информационных технологий для разработки цифрового решения. Об этом URA.RU рассказал директор департамента Павел Ципорин. «Нам удалось внедрить наш продукт в Конго. Власти республики заинтересовались цифровыми решениями нашего IT-проекта, направленного на цифровизацию образования. Наши партнеры съездили туда, показали решения, и сейчас как раз идет его внедрение», — сообщил Ципорин. В республики появятся аналоги удобных цифровых сервисом, которыми пользуются родители в Югре. Это электронный дневник, электронный детский сад, портфолио ученика и школьное меню. «Для югорчан это уже кажется обыденностью, но во многих странах до такого уровня цифровизации образования еще не дошли. Запрос у африканских стран на наши цифровые сервисы есть», — добавил Ципорин. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО нашли инвестора для развития центра работы с большими данными в Нягани. Меморандум о сотрудничестве подписан губернатором Югры Натальей Комаровой и руководством компании «Ростелеком».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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