В ХМАО нефтяники ищут студентов на летнюю подработку с зарплатой в десятки тысяч

07 июня 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Студентам предстоит трудиться подсобными рабочими на строительстве нефтепроводов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сургутское РСУ нанимает студентов на работу в летнее время, предлагая зарплату от 55 тысяч рублей. Работодатель сообщил агентству, что работникам предстоит трудиться вахтами по тридцать дней на строительстве трубопроводов на нефтяных месторождениях. «Нужны подсобные рабочие на строительство нефтепроводов, рассматриваем людей без опыта работы, трудоустраиваем студентов на летние каникулы. Зарплата сотрудников на этой позиции — от 55 000 рублей», — сообщили на предприятии. Организация официально трудоустраивает работников, предлагает полный соцпакет, предоставляет место для проживания и оплачивает питание. Дорогу к месту работы предприятие компенсирует со второй вахты. Ранее URA.RU писало, что в прокуратуре ХМАО набирают студентов, чтобы закрыть вопрос с дефицитом кадров. Приоритет отдают выпускникам Института прокуратуры Уральского государственного юридического университета.

Сургутское РСУ нанимает студентов на работу в летнее время, предлагая зарплату от 55 тысяч рублей. Работодатель сообщил агентству, что работникам предстоит трудиться вахтами по тридцать дней на строительстве трубопроводов на нефтяных месторождениях. «Нужны подсобные рабочие на строительство нефтепроводов, рассматриваем людей без опыта работы, трудоустраиваем студентов на летние каникулы. Зарплата сотрудников на этой позиции — от 55 000 рублей», — сообщили на предприятии. Организация официально трудоустраивает работников, предлагает полный соцпакет, предоставляет место для проживания и оплачивает питание. Дорогу к месту работы предприятие компенсирует со второй вахты. Ранее URA.RU писало, что в прокуратуре ХМАО набирают студентов, чтобы закрыть вопрос с дефицитом кадров. Приоритет отдают выпускникам Института прокуратуры Уральского государственного юридического университета.