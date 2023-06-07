07 июня 2023

Чиновники Нижневартовска боятся разочаровать губернатора ХМАО, которая едет к ним на фестиваль. Инсайд

Власти Нижневартовска рискуют провалить перед губернатором ХМАО имиджевый фестиваль «Самотлорские ночи»
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Чиновники Нижневартовска боятся разочаровать губернатора Фото:

Чиновники Нижневартовска боятся разочаровать губернатора ХМАО Наталью Комарову, которая едет к ним на фестиваль «Самотлорские ночи». Инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте сообщает, что в мэрии боятся не успеть восстановить разрушенные ураганом декорации.

«Мощный ураган за одну ночь разломал декорации, построенные для фестиваля „Самотлорские ночи“ (его в субботу должна посетить глава Югры). Коммунальщики пытаются восстановить конструкции к приезду Комаровой, но им мешает усиливающийся ветер. Рабочие могут не успеть или сделают криво, поэтому чиновники будут только рады, если губернатор передумает ехать», — сообщает инсайдер.

В мэрии Нижневартовска заявили, что восстановлением всех разрушенных объектов занимаются. От части конструкций — например, от шатров, которые получили значительные повреждения, — пришлось отказаться. «К настоящему времени установлены баннеры, расположенные на опорах освещения. Продолжаем убирать поваленные деревья, восстанавливаем работу светофоров. Бригады работают в усиленном режиме, чтобы оперативно устранить все последствия, которые произошли по вине шквалистого ветра», — рассказал руководитель управления по дорожному хозяйству и благоустройству Владимир Хвостанцев.

Ранее URA.RU сообщало, что ураганный ветер снес конструкции, которые были установлены к фестивалю. Шатры повредили гранитную облицовку набережной и несколько машин.

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Чиновники Нижневартовска боятся разочаровать губернатора ХМАО Наталью Комарову, которая едет к ним на фестиваль «Самотлорские ночи». Инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте сообщает, что в мэрии боятся не успеть восстановить разрушенные ураганом декорации. «Мощный ураган за одну ночь разломал декорации, построенные для фестиваля „Самотлорские ночи“ (его в субботу должна посетить глава Югры). Коммунальщики пытаются восстановить конструкции к приезду Комаровой, но им мешает усиливающийся ветер. Рабочие могут не успеть или сделают криво, поэтому чиновники будут только рады, если губернатор передумает ехать», — сообщает инсайдер. В мэрии Нижневартовска заявили, что восстановлением всех разрушенных объектов занимаются. От части конструкций — например, от шатров, которые получили значительные повреждения, — пришлось отказаться. «К настоящему времени установлены баннеры, расположенные на опорах освещения. Продолжаем убирать поваленные деревья, восстанавливаем работу светофоров. Бригады работают в усиленном режиме, чтобы оперативно устранить все последствия, которые произошли по вине шквалистого ветра», — рассказал руководитель управления по дорожному хозяйству и благоустройству Владимир Хвостанцев. Ранее URA.RU сообщало, что ураганный ветер снес конструкции, которые были установлены к фестивалю. Шатры повредили гранитную облицовку набережной и несколько машин.
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