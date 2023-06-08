На СВО погиб доброволец из ХМАО, служивший в ЧВК «Вагнер». Фото

09 июня 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Контракт с ЧВК «Вагнер» был заключен в марте 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса погиб Владимир Галыгин из Мегиона (ХМАО), служивший в ЧВК «Вагнер». Информации об этом была опубликована на странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Он родился 24 января 1986 года в городе Торез Донецкой области. С семьей переехал в Мегион в 1988 году. Служил в железнодорожных войсках Вооруженных Сил России. В марте этого года, находясь в Москве, заключил контракт с ЧВК „Вагнер“. Погиб 27 мая», — указано в посте. В Мегионе у Галыгина осталась мама. Исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов выразил соболезнования женщине в связи с гибелью сына. Ранее URA.RU сообщало, что сержант Иван Вирухин из ХМАО погиб в зоне СВО при выполнении боевого задания. На фронт он отправился после начала частичной мобилизации. Спецоперация РФ идет больше года. Ее главными задачами заявлялись помощь и защита мирного населения Донбасса. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы со всей страны, в том числе и из ХМАО. Фото: мэрия Мегиона

Во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса погиб Владимир Галыгин из Мегиона (ХМАО), служивший в ЧВК «Вагнер». Информации об этом была опубликована на странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Он родился 24 января 1986 года в городе Торез Донецкой области. С семьей переехал в Мегион в 1988 году. Служил в железнодорожных войсках Вооруженных Сил России. В марте этого года, находясь в Москве, заключил контракт с ЧВК „Вагнер“. Погиб 27 мая», — указано в посте. В Мегионе у Галыгина осталась мама. Исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов выразил соболезнования женщине в связи с гибелью сына. Ранее URA.RU сообщало, что сержант Иван Вирухин из ХМАО погиб в зоне СВО при выполнении боевого задания. На фронт он отправился после начала частичной мобилизации. Спецоперация РФ идет больше года. Ее главными задачами заявлялись помощь и защита мирного населения Донбасса. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы со всей страны, в том числе и из ХМАО.