Во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса погиб Владимир Галыгин из Мегиона (ХМАО), служивший в ЧВК «Вагнер». Информации об этом была опубликована на странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте».
«Он родился 24 января 1986 года в городе Торез Донецкой области. С семьей переехал в Мегион в 1988 году. Служил в железнодорожных войсках Вооруженных Сил России. В марте этого года, находясь в Москве, заключил контракт с ЧВК „Вагнер“. Погиб 27 мая», — указано в посте.
В Мегионе у Галыгина осталась мама. Исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов выразил соболезнования женщине в связи с гибелью сына.
Ранее URA.RU сообщало, что сержант Иван Вирухин из ХМАО погиб в зоне СВО при выполнении боевого задания. На фронт он отправился после начала частичной мобилизации.
Спецоперация РФ идет больше года. Ее главными задачами заявлялись помощь и защита мирного населения Донбасса. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы со всей страны, в том числе и из ХМАО.
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