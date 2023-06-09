Власти ХМАО озвучили обстановку с пожарами в регионе

В ХМАО на утро 10 июня все пожары локализованы

10 июня 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Спасатели ведут работы по дотушиванию возгораний Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию на 9 утра 10 июня локализованы все пожары. По информации департамента недропользования и природных ресурсов, в настоящее время спасатели ведут работы по дотушиванию возгораний. «По состоянию на 09.00 10 июня, в Югре все лесные пожары локализованы. Ведутся работы по их дотушиванию на площади, пройденной огнем», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что площадь пожаров составила 5475 гектаров. Ландшафтные возгорания и пожары отсутствуют. К ликвидации действующих возгораний привлечено свыше 500 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы, а также работники из других субъектов. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе 4 июня спасатели тушили 13 лесных пожаров на площади 10 249,7 гектар. Возгорания в Кондинском и Нижневартовском районах на площади 6,6 тысяч гектар были не локализованы.

В Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию на 9 утра 10 июня локализованы все пожары. По информации департамента недропользования и природных ресурсов, в настоящее время спасатели ведут работы по дотушиванию возгораний. «По состоянию на 09.00 10 июня, в Югре все лесные пожары локализованы. Ведутся работы по их дотушиванию на площади, пройденной огнем», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что площадь пожаров составила 5475 гектаров. Ландшафтные возгорания и пожары отсутствуют. К ликвидации действующих возгораний привлечено свыше 500 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы, а также работники из других субъектов. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе 4 июня спасатели тушили 13 лесных пожаров на площади 10 249,7 гектар. Возгорания в Кондинском и Нижневартовском районах на площади 6,6 тысяч гектар были не локализованы.