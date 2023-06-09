09 июня 2023
08 июня 2023

Власти ХМАО озвучили обстановку с пожарами в регионе

В ХМАО на утро 10 июня все пожары локализованы
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, пожарная машина, пожар, огонь
Спасатели ведут работы по дотушиванию возгораний Фото:
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Лесные пожары в России 2023

В Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию на 9 утра 10 июня локализованы все пожары. По информации департамента недропользования и природных ресурсов, в настоящее время спасатели ведут работы по дотушиванию возгораний.

«По состоянию на 09.00 10 июня, в Югре все лесные пожары локализованы. Ведутся работы по их дотушиванию на площади, пройденной огнем», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что площадь пожаров составила 5475 гектаров. Ландшафтные возгорания и пожары отсутствуют. К ликвидации действующих возгораний привлечено свыше 500 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы, а также работники из других субъектов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе 4 июня спасатели тушили 13 лесных пожаров на площади 10 249,7 гектар. Возгорания в Кондинском и Нижневартовском районах на площади 6,6 тысяч гектар были не локализованы.

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В Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию на 9 утра 10 июня локализованы все пожары. По информации департамента недропользования и природных ресурсов, в настоящее время спасатели ведут работы по дотушиванию возгораний. «По состоянию на 09.00 10 июня, в Югре все лесные пожары локализованы. Ведутся работы по их дотушиванию на площади, пройденной огнем», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что площадь пожаров составила 5475 гектаров. Ландшафтные возгорания и пожары отсутствуют. К ликвидации действующих возгораний привлечено свыше 500 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы, а также работники из других субъектов. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе 4 июня спасатели тушили 13 лесных пожаров на площади 10 249,7 гектар. Возгорания в Кондинском и Нижневартовском районах на площади 6,6 тысяч гектар были не локализованы.
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