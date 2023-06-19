Бывший челябинский вице-губернатор проиграл суд своему агрохолдингу

Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов 20 июня проиграл суд АО «Равис—птицефабрика Сосновская», бенефициаром которого выступает. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона.
«Судебное заседание завершено. В иске отказать полностью», — говорится в документах.
Косилов пытался оспорить решение общего собрания акционеров «Рависа». О каком именно решении, в документах суда пока не сообщается. Но именно собрание акционеров лишило год назад Косилова должности председателя совета директоров АО. Позже, по решению собрания акционеров, «Равис» подал на Косилова в суд, с требованием возместить 75 млн рублей убытков.
В компании суды Косилова с «Рависом» не комментируют. Сам он от комментариев по поводу процесса также отказывается.
Акционером АО «Равис—птицефабрика Сосновская» является общество с одноименным названием. ООО «Равис—птицефабрика Сосновская» выступает учредителем еще нескольких компаний, совладельцами которых являются Андрей Косилов и его компаньон Игорь Сербинов, также экс-замгубернатора. По данным URA.RU, суды являются следствием бизнес-конфликта, вспыхнувшего между двумя бывшими коллегами по работе в областном правительстве.
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