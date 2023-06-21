21 июня 2023

В Озерске пьяный водитель попал в ДТП, скрываясь от полицейских. Фото

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, перевернутая машина, дпс
Водитель пренебрег требованиями сотрудников ГИБДД Фото:

В Озерске Челябинской области пьяный водитель попал в ДТП, скрываясь от полицейских. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Озерске около 12.30 часов 21 июня 2023 года. Водитель автомобиля марки „Шевроле Эпика“, находящийся в состоянии опьянения, несмотря на требования сотрудников Госавтоинспекции выйти из машины, начал движение. Уходя от преследования инспекторов ГИБДД, он совершил столкновение с автомобилем „Шевроле Ланос“», — рассказали в ГИБДД.

Далее автомобиль «Шевроле Эпика» отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Рено Дастер». После «Шевроле Эпика» съехал на обочину и опрокинулся на крышу.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Шевроле Эпика» получил телесные повреждения и с места был госпитализирован в медицинское учреждение. В последствии за медицинской помощью обратился водитель автомобиля «Рено Дастер».

В отношении водителя «Шевроле Эпика» вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Его привлекут к ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда»).

После столкновения с двумя автомобилями Шевроле Эпика опрокинулся на крышу
После столкновения с двумя автомобилями Шевроле Эпика опрокинулся на крышу
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В Озерске Челябинской области пьяный водитель попал в ДТП, скрываясь от полицейских. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. «Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Озерске около 12.30 часов 21 июня 2023 года. Водитель автомобиля марки „Шевроле Эпика“, находящийся в состоянии опьянения, несмотря на требования сотрудников Госавтоинспекции выйти из машины, начал движение. Уходя от преследования инспекторов ГИБДД, он совершил столкновение с автомобилем „Шевроле Ланос“», — рассказали в ГИБДД. Далее автомобиль «Шевроле Эпика» отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Рено Дастер». После «Шевроле Эпика» съехал на обочину и опрокинулся на крышу. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Шевроле Эпика» получил телесные повреждения и с места был госпитализирован в медицинское учреждение. В последствии за медицинской помощью обратился водитель автомобиля «Рено Дастер». В отношении водителя «Шевроле Эпика» вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Его привлекут к ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда»).
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