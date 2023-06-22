Путин встретился с выпускниками пермского института. Фото

22 июня 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин сказал напутственное слово будущим офицерам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками Пермского института ФСИН. Информацию об прошедшем мероприятии рассказали в пресс-службе Пермского института ФСИН. «Владимир Путин провел встречу с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МВД России, МЧС, ФСБ, ФСИН, ФСО и Росгвардии в Большом Кремлевском дворце. В состав приглашенной на прием делегации вошли 20 выпускников из различных вузов, в том числе из Пермского института ФСИН», — рассказали в институте. Выпускник Пермского института ФСИН России Владислав Хахилев удостоен личной встречи с Президентом Российской Федерации. Он рассказал, что это была знаковая встреча в его жизни. «Было чувство, что ты особенный человек, ведь не каждому выпадает шанс получить напутствие от президента страны, министра обороны и директора ФСИН России. Воспоминания о торжественном приеме в Кремле останутся на всю жизнь, — отметил пермяк. Владимир Путин в окружении выпускников Пермский институт ФСИН

Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками Пермского института ФСИН. Информацию об прошедшем мероприятии рассказали в пресс-службе Пермского института ФСИН. «Владимир Путин провел встречу с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МВД России, МЧС, ФСБ, ФСИН, ФСО и Росгвардии в Большом Кремлевском дворце. В состав приглашенной на прием делегации вошли 20 выпускников из различных вузов, в том числе из Пермского института ФСИН», — рассказали в институте. Выпускник Пермского института ФСИН России Владислав Хахилев удостоен личной встречи с Президентом Российской Федерации. Он рассказал, что это была знаковая встреча в его жизни. «Было чувство, что ты особенный человек, ведь не каждому выпадает шанс получить напутствие от президента страны, министра обороны и директора ФСИН России. Воспоминания о торжественном приеме в Кремле останутся на всю жизнь, — отметил пермяк.