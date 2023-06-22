Путин встретился с выпускниками пермского института. Фото

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин сказал напутственное слово будущим офицерам Фото:

Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками Пермского института ФСИН. Информацию об прошедшем мероприятии рассказали в пресс-службе Пермского института ФСИН.

«Владимир Путин провел встречу с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МВД России, МЧС, ФСБ, ФСИН, ФСО и Росгвардии в Большом Кремлевском дворце. В состав приглашенной на прием делегации вошли 20 выпускников из различных вузов, в том числе из Пермского института ФСИН», — рассказали в институте.

Выпускник Пермского института ФСИН России Владислав Хахилев удостоен личной встречи с Президентом Российской Федерации. Он рассказал, что это была знаковая встреча в его жизни. «Было чувство, что ты особенный человек, ведь не каждому выпадает шанс получить напутствие от президента страны, министра обороны и директора ФСИН России. Воспоминания о торжественном приеме в Кремле останутся на всю жизнь, — отметил пермяк.

Владимир Путин в окружении выпускников
Владимир Путин в окружении выпускников

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Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками Пермского института ФСИН. Информацию об прошедшем мероприятии рассказали в пресс-службе Пермского института ФСИН. «Владимир Путин провел встречу с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МВД России, МЧС, ФСБ, ФСИН, ФСО и Росгвардии в Большом Кремлевском дворце. В состав приглашенной на прием делегации вошли 20 выпускников из различных вузов, в том числе из Пермского института ФСИН», — рассказали в институте. Выпускник Пермского института ФСИН России Владислав Хахилев удостоен личной встречи с Президентом Российской Федерации. Он рассказал, что это была знаковая встреча в его жизни. «Было чувство, что ты особенный человек, ведь не каждому выпадает шанс получить напутствие от президента страны, министра обороны и директора ФСИН России. Воспоминания о торжественном приеме в Кремле останутся на всю жизнь, — отметил пермяк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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