Пригожин отказался подчиняться Путину

24 июня 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» не будет подчиняться требованиям президента России Владимира Путина. Бойцы не будут сдаваться ФСБ. Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной», — сказал Пригожин. Сообщение приводит его пресс-служба в telegram-канале. Пригожин вечером 23 июня обвинил Минобороны в якобы ударе по позициям бойцов «Вагнера». В ведомстве опровергли информацию. Пригожин пообещал «сметать все на пути» и уничтожать блокпосты и авиацию Минобороны РФ. Также он и его бойцы вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу. Путин провел экстренное обращение, в котором призвал бойцов «Вагнера» сдаться. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «вагнеровцы» должны выполнить приказ президента. Также президент назвал вооруженный мятеж ударом в спину России. Верховный главнокомандующий добавил, что зачинщики ответят за все. По словам Путина, он сделает все возможное, чтобы отстоять страну. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал мятеж гнусным предательством. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента в период подобного раскола. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не поддаваться мятежу Пригожина.