Медведев предупредил о «вселенской катастрофе»

Предательство основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и грядущий раскол являются путем к вселенской катастрофе. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он призвал сплотиться вокруг президента России Владимира Путина, чтобы не допустить такого исхода.
«Раскол и предательство — путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим», — написал Медведев в своем telegram-канале. По словам зампреда, для спасения государства необходимо сплотиться вокруг Путина. «Враг будет разбит! Победа будет за нами» — заключил Медведев.
Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю его бойцов. Министерство опровергло эту информацию. Позже «вагнеровцы» вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. Ведомство обратилось к бойцам «Вагнера». По его заявлению, членов штурмовых отрядов обманом втянули в преступную авантюру Пригожина.
Предательство основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и грядущий раскол являются путем к вселенской катастрофе. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он призвал сплотиться вокруг президента России Владимира Путина, чтобы не допустить такого исхода. «Раскол и предательство — путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим», — написал Медведев в своем telegram-канале. По словам зампреда, для спасения государства необходимо сплотиться вокруг Путина. «Враг будет разбит! Победа будет за нами» — заключил Медведев. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю его бойцов. Министерство опровергло эту информацию. Позже «вагнеровцы» вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. Ведомство обратилось к бойцам «Вагнера». По его заявлению, членов штурмовых отрядов обманом втянули в преступную авантюру Пригожина. На основателя ЧВК возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Путин назвал мятеж ударом в спину российскому народу. Кадыров назвал поступок Пригожина гнусным предательством.