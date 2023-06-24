Медведев предупредил о «вселенской катастрофе»

Медведев призвал сплотиться вокруг Путина, чтобы избежать катастрофы
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Враг будет разбит, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Предательство основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и грядущий раскол являются путем к вселенской катастрофе. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он призвал сплотиться вокруг президента России Владимира Путина, чтобы не допустить такого исхода.

«Раскол и предательство — путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим», — написал Медведев в своем telegram-канале. По словам зампреда, для спасения государства необходимо сплотиться вокруг Путина. «Враг будет разбит! Победа будет за нами» — заключил Медведев.

Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю его бойцов. Министерство опровергло эту информацию. Позже «вагнеровцы» вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. Ведомство обратилось к бойцам «Вагнера». По его заявлению, членов штурмовых отрядов обманом втянули в преступную авантюру Пригожина.

На основателя ЧВК возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Путин назвал мятеж ударом в спину российскому народу. Кадыров назвал поступок Пригожина гнусным предательством.

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Предательство основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и грядущий раскол являются путем к вселенской катастрофе. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он призвал сплотиться вокруг президента России Владимира Путина, чтобы не допустить такого исхода. «Раскол и предательство — путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим», — написал Медведев в своем telegram-канале. По словам зампреда, для спасения государства необходимо сплотиться вокруг Путина. «Враг будет разбит! Победа будет за нами» — заключил Медведев. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю его бойцов. Министерство опровергло эту информацию. Позже «вагнеровцы» вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. Ведомство обратилось к бойцам «Вагнера». По его заявлению, членов штурмовых отрядов обманом втянули в преступную авантюру Пригожина. На основателя ЧВК возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Путин назвал мятеж ударом в спину российскому народу. Кадыров назвал поступок Пригожина гнусным предательством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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