Военнослужащие из Челябинской области были экипированы для участия в спецоперации лучше, чем бойцы из других регионов. Об этом сообщила депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова, которая посетила мобилизованных из региона в зоне СВО.
«Первым был батальон 92 полка Южного военного округа, где встретилась с мужчинами из Челябинска, Сосновского района и другими. […] Особо приятно от боевых командиров мне было услышать мнение о качестве обеспечения амуницией и средствами защиты мобилизованных Челябинской области. С их слов, мобилизованные нашей области были обеспечены амуницией и средствами защиты лучше, чем представители других субъектов», — написала Мухометьярова в своем telegram-канале.
В подтверждение своих слов она выложила видеозаписи, на которых мужской голос за кадром говорит, что мобилизованные из Челябинской области прибыли в зону СВО «полностью экипированные». Они были снаряжены лучше, чем прибывшие из Свердловской области, Москвы и Бурятии.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области начали пошив футболок и балаклав для участников спецоперации. Сама Мухометьярова закупила шлемы и бронежилеты для военнослужащих в Санкт-Петербурге, чтобы доставить их на фронт.
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