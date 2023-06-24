Боевые командиры похвалили качество экипировки бойцов из Челябинской области. Фото

25 июня 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Мобилизованные прибыли в зону СВО полностью экипированные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из Челябинской области были экипированы для участия в спецоперации лучше, чем бойцы из других регионов. Об этом сообщила депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова, которая посетила мобилизованных из региона в зоне СВО. «Первым был батальон 92 полка Южного военного округа, где встретилась с мужчинами из Челябинска, Сосновского района и другими. […] Особо приятно от боевых командиров мне было услышать мнение о качестве обеспечения амуницией и средствами защиты мобилизованных Челябинской области. С их слов, мобилизованные нашей области были обеспечены амуницией и средствами защиты лучше, чем представители других субъектов», — написала Мухометьярова в своем telegram-канале. В подтверждение своих слов она выложила видеозаписи, на которых мужской голос за кадром говорит, что мобилизованные из Челябинской области прибыли в зону СВО «полностью экипированные». Они были снаряжены лучше, чем прибывшие из Свердловской области, Москвы и Бурятии. Ранее сообщалось, что в Челябинской области начали пошив футболок и балаклав для участников спецоперации. Сама Мухометьярова закупила шлемы и бронежилеты для военнослужащих в Санкт-Петербурге, чтобы доставить их на фронт. Telegram-канал Ольги Мухометьяровой

Военнослужащие из Челябинской области были экипированы для участия в спецоперации лучше, чем бойцы из других регионов. Об этом сообщила депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова, которая посетила мобилизованных из региона в зоне СВО. «Первым был батальон 92 полка Южного военного округа, где встретилась с мужчинами из Челябинска, Сосновского района и другими. […] Особо приятно от боевых командиров мне было услышать мнение о качестве обеспечения амуницией и средствами защиты мобилизованных Челябинской области. С их слов, мобилизованные нашей области были обеспечены амуницией и средствами защиты лучше, чем представители других субъектов», — написала Мухометьярова в своем telegram-канале. В подтверждение своих слов она выложила видеозаписи, на которых мужской голос за кадром говорит, что мобилизованные из Челябинской области прибыли в зону СВО «полностью экипированные». Они были снаряжены лучше, чем прибывшие из Свердловской области, Москвы и Бурятии. Ранее сообщалось, что в Челябинской области начали пошив футболок и балаклав для участников спецоперации. Сама Мухометьярова закупила шлемы и бронежилеты для военнослужащих в Санкт-Петербурге, чтобы доставить их на фронт.