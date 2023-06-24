24 июня 2023
23 июня 2023

Боевые командиры похвалили качество экипировки бойцов из Челябинской области. Фото

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бронежилеты, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Мобилизованные прибыли в зону СВО полностью экипированные Фото:
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Военнослужащие из Челябинской области были экипированы для участия в спецоперации лучше, чем бойцы из других регионов. Об этом сообщила депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова, которая посетила мобилизованных из региона в зоне СВО.

«Первым был батальон 92 полка Южного военного округа, где встретилась с мужчинами из Челябинска, Сосновского района и другими. […] Особо приятно от боевых командиров мне было услышать мнение о качестве обеспечения амуницией и средствами защиты мобилизованных Челябинской области. С их слов, мобилизованные нашей области были обеспечены амуницией и средствами защиты лучше, чем представители других субъектов», — написала Мухометьярова в своем telegram-канале.

В подтверждение своих слов она выложила видеозаписи, на которых мужской голос за кадром говорит, что мобилизованные из Челябинской области прибыли в зону СВО «полностью экипированные». Они были снаряжены лучше, чем прибывшие из Свердловской области, Москвы и Бурятии.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области начали пошив футболок и балаклав для участников спецоперации. Сама Мухометьярова закупила шлемы и бронежилеты для военнослужащих в Санкт-Петербурге, чтобы доставить их на фронт.

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Военнослужащие из Челябинской области были экипированы для участия в спецоперации лучше, чем бойцы из других регионов. Об этом сообщила депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова, которая посетила мобилизованных из региона в зоне СВО. «Первым был батальон 92 полка Южного военного округа, где встретилась с мужчинами из Челябинска, Сосновского района и другими. […] Особо приятно от боевых командиров мне было услышать мнение о качестве обеспечения амуницией и средствами защиты мобилизованных Челябинской области. С их слов, мобилизованные нашей области были обеспечены амуницией и средствами защиты лучше, чем представители других субъектов», — написала Мухометьярова в своем telegram-канале. В подтверждение своих слов она выложила видеозаписи, на которых мужской голос за кадром говорит, что мобилизованные из Челябинской области прибыли в зону СВО «полностью экипированные». Они были снаряжены лучше, чем прибывшие из Свердловской области, Москвы и Бурятии. Ранее сообщалось, что в Челябинской области начали пошив футболок и балаклав для участников спецоперации. Сама Мухометьярова закупила шлемы и бронежилеты для военнослужащих в Санкт-Петербурге, чтобы доставить их на фронт.
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