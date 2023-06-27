ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалась РФ: главное к вечеру 27 июня

27 июня 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» находилось на обеспечении государства, заявил Владимир Путин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими в Кремле, что государство полностью обеспечивало содержание ЧВК «Вагнер». URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 июня. Владимир Путин заявил, что на финансирование ЧВК «Вагнер» с мая 2022 по май 2023 годов было затрачено 86,3 миллиарда рублей из российского бюджета. Глава государства выразил уважение к бойцам «Вагнера» за их мужество и героизм.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские войска успешно предотвратили прорыв украинской ДРГ в направлении двух сел в Белгородской области. ВСУ оказались накрыты артиллерийским огнем и уничтожены.

Нидерланды и Дания профинансируют заказ на 14 модернизированных танков Leopard 2 для Украины, поставляемых компанией Rheinmetall. Поставка первой машины запланирована на январь 2024 года, а последней — в течение года. Танки представляют собой модификацию Leopard 2A4, приобретенных Rheinmetall из запасов других стран.

По словам военного эксперта и подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, Россия сумела прорвать первую линию обороны Украины на купянском направлении в Харьковской области. Он отметил, что украинские вооруженные формирования оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные.

По сообщению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в Запорожской области начали перебрасывать силы стратегического резерва ВСУ, что может свидетельствовать о начале второго этапа наступательных действий. Он сообщил, что подразделения из основного стратегического резерва, подготовленные для наступления в Запорожской области, уже появились.

Украинская армия потеряла 15 тысяч человек в попытках провести наступление на оборонительные позиции России. Президент России Владимир Путин ранее говорил о 13 тысячах потерь.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские военные отразили три атаки противника в районе Времевского выступа при помощи артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Слова Конашенкова передает Пятый канал.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими в Кремле, что государство полностью обеспечивало содержание ЧВК «Вагнер». URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 июня.