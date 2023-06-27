ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалась РФ: главное к вечеру 27 июня

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ЧВК «Вагнер» находилось на обеспечении государства, заявил Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими в Кремле, что государство полностью обеспечивало содержание ЧВК «Вагнер». URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 июня.

  • Владимир Путин заявил, что на финансирование ЧВК «Вагнер» с мая 2022 по май 2023 годов было затрачено 86,3 миллиарда рублей из российского бюджета. Глава государства выразил уважение к бойцам «Вагнера» за их мужество и героизм.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские войска успешно предотвратили прорыв украинской ДРГ в направлении двух сел в Белгородской области. ВСУ оказались накрыты артиллерийским огнем и уничтожены.
  • Нидерланды и Дания профинансируют заказ на 14 модернизированных танков Leopard 2 для Украины, поставляемых компанией Rheinmetall. Поставка первой машины запланирована на январь 2024 года, а последней — в течение года. Танки представляют собой модификацию Leopard 2A4, приобретенных Rheinmetall из запасов других стран.
  • По словам военного эксперта и подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, Россия сумела прорвать первую линию обороны Украины на купянском направлении в Харьковской области. Он отметил, что украинские вооруженные формирования оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные.
  • По сообщению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в Запорожской области начали перебрасывать силы стратегического резерва ВСУ, что может свидетельствовать о начале второго этапа наступательных действий. Он сообщил, что подразделения из основного стратегического резерва, подготовленные для наступления в Запорожской области, уже появились.
  • Украинская армия потеряла 15 тысяч человек в попытках провести наступление на оборонительные позиции России. Президент России Владимир Путин ранее говорил о 13 тысячах потерь.
  • Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские военные отразили три атаки противника в районе Времевского выступа при помощи артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Слова Конашенкова передает Пятый канал.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими в Кремле, что государство полностью обеспечивало содержание ЧВК «Вагнер». URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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