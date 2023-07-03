В мэрии раскрыли, почему зависло дело о сносе бассейнов «Баден-Баден» на Шарташе

Дело о сносе бассейна «Баден — Баден» на Шарташе зависло из-за жалобы владельца

03 июля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Иск мэрии о сносе построек на Шарташе не могут рассмотреть, пока не будет решения суда по обеспечительным мерам Фото: Размик Закарян © URA.RU Иск администрации Екатеринбурга к владельцу сети термальных курортов «Баден — Баден» Евгению Кононову о сносе бассейнов на Шарташе рассмотрят после того, как суд вынесет решение по смежному делу — о том, законным ли было требование суда остановить строительство комплекса на время разбирательств. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «Иск к представителям „Баден — Баден“ о сносе незаконных построек уже подан, сейчас он находится в Областном суде. Речь о передаче его в Арбитражный суд Свердловской области пока не идет, потому что „Баден — Баден“ недоволен обеспечительными мерами о запрете на продолжение строительства и подал соответствующую жалобу. Когда суд рассмотрит ее, дело о сносе построек передадут в арбитраж», — рассказали в мэрии. Согласно картотеке Арбитражного суда, жалобу Евгения Кононова рассмотрят 26 июля. Чиновники обратились в суд с требованием снести конструкцию «Баден-Баден» на Шарташе в мае. Основанием для иска стало заключение департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о том, что постройка является самовольной. Тем не менее 30 июня комплекс начал работу.

Иск администрации Екатеринбурга к владельцу сети термальных курортов «Баден — Баден» Евгению Кононову о сносе бассейнов на Шарташе рассмотрят после того, как суд вынесет решение по смежному делу — о том, законным ли было требование суда остановить строительство комплекса на время разбирательств. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «Иск к представителям „Баден — Баден“ о сносе незаконных построек уже подан, сейчас он находится в Областном суде. Речь о передаче его в Арбитражный суд Свердловской области пока не идет, потому что „Баден — Баден“ недоволен обеспечительными мерами о запрете на продолжение строительства и подал соответствующую жалобу. Когда суд рассмотрит ее, дело о сносе построек передадут в арбитраж», — рассказали в мэрии. Согласно картотеке Арбитражного суда, жалобу Евгения Кононова рассмотрят 26 июля. Чиновники обратились в суд с требованием снести конструкцию «Баден-Баден» на Шарташе в мае. Основанием для иска стало заключение департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о том, что постройка является самовольной. Тем не менее 30 июня комплекс начал работу.