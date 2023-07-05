ФСБ в Екатеринбурге задержала уроженца Украины за государственную измену. Видео

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фсб, фсб, обыск, федеральная служба безопастности
Россиянина задержали при попытке пересечь границу Фото:

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали 39-летнего мужчину, который спонсировал Вооруженные силы Украины, проживая за рубежом и будучи гражданином России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области.

«Управлением ФСБ России по Свердловской области совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области пресечена противоправная деятельность уроженца Украины. Ему предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — заявили в ведомстве.

Задержанный мужчина проживал за рубежом и был задержан при попытке пересечения государственной границы России. Известно, что его действия были связаны с приобретением оборудования спутниковой связи в интересах украинской артиллерии. Оборудование, купленное на деньги россиянина, должно было помочь ВСУ определить координаты расположения российских войск

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. «В данный момент он заключен под стражу», — добавили в ФСБ.

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В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали 39-летнего мужчину, который спонсировал Вооруженные силы Украины, проживая за рубежом и будучи гражданином России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области. «Управлением ФСБ России по Свердловской области совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области пресечена противоправная деятельность уроженца Украины. Ему предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — заявили в ведомстве. Задержанный мужчина проживал за рубежом и был задержан при попытке пересечения государственной границы России. Известно, что его действия были связаны с приобретением оборудования спутниковой связи в интересах украинской артиллерии. Оборудование, купленное на деньги россиянина, должно было помочь ВСУ определить координаты расположения российских войск В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. «В данный момент он заключен под стражу», — добавили в ФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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