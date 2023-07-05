ФСБ в Екатеринбурге задержала уроженца Украины за государственную измену. Видео

05 июля 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Россиянина задержали при попытке пересечь границу Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали 39-летнего мужчину, который спонсировал Вооруженные силы Украины, проживая за рубежом и будучи гражданином России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области. «Управлением ФСБ России по Свердловской области совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области пресечена противоправная деятельность уроженца Украины. Ему предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — заявили в ведомстве. Задержанный мужчина проживал за рубежом и был задержан при попытке пересечения государственной границы России. Известно, что его действия были связаны с приобретением оборудования спутниковой связи в интересах украинской артиллерии. Оборудование, купленное на деньги россиянина, должно было помочь ВСУ определить координаты расположения российских войск В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. «В данный момент он заключен под стражу», — добавили в ФСБ.

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали 39-летнего мужчину, который спонсировал Вооруженные силы Украины, проживая за рубежом и будучи гражданином России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области. «Управлением ФСБ России по Свердловской области совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области пресечена противоправная деятельность уроженца Украины. Ему предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — заявили в ведомстве. Задержанный мужчина проживал за рубежом и был задержан при попытке пересечения государственной границы России. Известно, что его действия были связаны с приобретением оборудования спутниковой связи в интересах украинской артиллерии. Оборудование, купленное на деньги россиянина, должно было помочь ВСУ определить координаты расположения российских войск В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. «В данный момент он заключен под стражу», — добавили в ФСБ.