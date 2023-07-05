В Екатеринбурге сотрудники Ozon массово уходят на больничный

06 июля 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

В Ozon отрицают, что люди массово уходят на больничные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Работники екатеринбургского склада Ozon начали массово уходить на больничный. Об этом сообщил сотрудник предприятия. Он связал это со вспышкой менингита. В компании данную информацию опровергают. «Люди массово уходят с работы по состоянию здоровья, я сегодня, в том числе. Вакцинация для тех, кто хочет. Вакцинируются считанные люди, потому что все боятся», — заявил один из сотрудников склада Ozon в социальных сетях. В компании Ozon корреспонденту URA.RU сообщили, что о массовой отправке на больничный речи не идет. «Несколько работников склада госпитализированы в связи с заболеванием менингококковой инфекцией, информацию о состоянии их здоровья больница сообщает родным. Массового ухода на больничный мы также не наблюдаем», — пояснили в пресс-службе Ozon и уточнили, что в настоящий момент в распределительном центре работают три бригады врачей. Вечером 5 июля Роспотребнадзор Свердловской области сообщил, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксирована вспышка менингита — там выявлено семь случаев заражения инфекцией. Все заболевшие оказались сотрудниками подрядных организаций. В компании сообщили, что на территории склада введен масочный режим, все поверхности обрабатывают антисептиком, идет вакцинация сотрудников. Свердловский Роспотребнадзор просит людей не беспокоиться о посылках — их можно спокойно забирать, потому что бактерии, вызывающие менингит, не могут долго жить на поверхности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работники екатеринбургского склада Ozon начали массово уходить на больничный. Об этом сообщил сотрудник предприятия. Он связал это со вспышкой менингита. В компании данную информацию опровергают. «Люди массово уходят с работы по состоянию здоровья, я сегодня, в том числе. Вакцинация для тех, кто хочет. Вакцинируются считанные люди, потому что все боятся», — заявил один из сотрудников склада Ozon в социальных сетях. В компании Ozon корреспонденту URA.RU сообщили, что о массовой отправке на больничный речи не идет. «Несколько работников склада госпитализированы в связи с заболеванием менингококковой инфекцией, информацию о состоянии их здоровья больница сообщает родным. Массового ухода на больничный мы также не наблюдаем», — пояснили в пресс-службе Ozon и уточнили, что в настоящий момент в распределительном центре работают три бригады врачей. Вечером 5 июля Роспотребнадзор Свердловской области сообщил, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксирована вспышка менингита — там выявлено семь случаев заражения инфекцией. Все заболевшие оказались сотрудниками подрядных организаций. В компании сообщили, что на территории склада введен масочный режим, все поверхности обрабатывают антисептиком, идет вакцинация сотрудников. Свердловский Роспотребнадзор просит людей не беспокоиться о посылках — их можно спокойно забирать, потому что бактерии, вызывающие менингит, не могут долго жить на поверхности.