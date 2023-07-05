В Екатеринбурге сотрудники Ozon массово уходят на больничный

Работники екатеринбургского склада Ozon начали массово уходить на больничный. Об этом сообщил сотрудник предприятия. Он связал это со вспышкой менингита. В компании данную информацию опровергают.
«Люди массово уходят с работы по состоянию здоровья, я сегодня, в том числе. Вакцинация для тех, кто хочет. Вакцинируются считанные люди, потому что все боятся», — заявил один из сотрудников склада Ozon в социальных сетях.
В компании Ozon корреспонденту URA.RU сообщили, что о массовой отправке на больничный речи не идет. «Несколько работников склада госпитализированы в связи с заболеванием менингококковой инфекцией, информацию о состоянии их здоровья больница сообщает родным. Массового ухода на больничный мы также не наблюдаем», — пояснили в пресс-службе Ozon и уточнили, что в настоящий момент в распределительном центре работают три бригады врачей.
Вечером 5 июля Роспотребнадзор Свердловской области сообщил, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксирована вспышка менингита — там выявлено семь случаев заражения инфекцией. Все заболевшие оказались сотрудниками подрядных организаций. В компании сообщили, что на территории склада введен масочный режим, все поверхности обрабатывают антисептиком, идет вакцинация сотрудников. Свердловский Роспотребнадзор просит людей не беспокоиться о посылках — их можно спокойно забирать, потому что бактерии, вызывающие менингит, не могут долго жить на поверхности.
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