05 июля 2023

В Екатеринбурге сотрудники Ozon массово уходят на больничный

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николай Цуканов в Уральском институте кардиологии. Екатеринбург, больничный коридор, медицина, сотрудники госпиталя, больница
В Ozon отрицают, что люди массово уходят на больничные Фото:

Работники екатеринбургского склада Ozon начали массово уходить на больничный. Об этом сообщил сотрудник предприятия. Он связал это со вспышкой менингита. В компании данную информацию опровергают.

«Люди массово уходят с работы по состоянию здоровья, я сегодня, в том числе. Вакцинация для тех, кто хочет. Вакцинируются считанные люди, потому что все боятся», — заявил один из сотрудников склада Ozon в социальных сетях.

В компании Ozon корреспонденту URA.RU сообщили, что о массовой отправке на больничный речи не идет. «Несколько работников склада госпитализированы в связи с заболеванием менингококковой инфекцией, информацию о состоянии их здоровья больница сообщает родным. Массового ухода на больничный мы также не наблюдаем», — пояснили в пресс-службе Ozon и уточнили, что в настоящий момент в распределительном центре работают три бригады врачей.

Вечером 5 июля Роспотребнадзор Свердловской области сообщил, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксирована вспышка менингита — там выявлено семь случаев заражения инфекцией. Все заболевшие оказались сотрудниками подрядных организаций. В компании сообщили, что на территории склада введен масочный режим, все поверхности обрабатывают антисептиком, идет вакцинация сотрудников. Свердловский Роспотребнадзор просит людей не беспокоиться о посылках — их можно спокойно забирать, потому что бактерии, вызывающие менингит, не могут долго жить на поверхности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Работники екатеринбургского склада Ozon начали массово уходить на больничный. Об этом сообщил сотрудник предприятия. Он связал это со вспышкой менингита. В компании данную информацию опровергают. «Люди массово уходят с работы по состоянию здоровья, я сегодня, в том числе. Вакцинация для тех, кто хочет. Вакцинируются считанные люди, потому что все боятся», — заявил один из сотрудников склада Ozon в социальных сетях. В компании Ozon корреспонденту URA.RU сообщили, что о массовой отправке на больничный речи не идет. «Несколько работников склада госпитализированы в связи с заболеванием менингококковой инфекцией, информацию о состоянии их здоровья больница сообщает родным. Массового ухода на больничный мы также не наблюдаем», — пояснили в пресс-службе Ozon и уточнили, что в настоящий момент в распределительном центре работают три бригады врачей. Вечером 5 июля Роспотребнадзор Свердловской области сообщил, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксирована вспышка менингита — там выявлено семь случаев заражения инфекцией. Все заболевшие оказались сотрудниками подрядных организаций. В компании сообщили, что на территории склада введен масочный режим, все поверхности обрабатывают антисептиком, идет вакцинация сотрудников. Свердловский Роспотребнадзор просит людей не беспокоиться о посылках — их можно спокойно забирать, потому что бактерии, вызывающие менингит, не могут долго жить на поверхности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...