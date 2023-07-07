ЦБ призвал «Сбер» отменить комиссии за переводы в другие банки

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Центробанк ждет от Сбера отмены комиссии за переводы в другие организации, сказала Ольга Скоробогатова Фото:

Банк России ждет от Сбера отмены комиссии за переводы в другие организации. Такое заявление сделала первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

«Мы очень ждем на „Финополисе“ мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы [в другие кредитные организации]», — сказала Ольга Скоробогатова. Свое заявление она сделала на Финансовом конгрессе ЦБ.

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Банк России ждет от Сбера отмены комиссии за переводы в другие организации. Такое заявление сделала первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова. «Мы очень ждем на „Финополисе“ мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы [в другие кредитные организации]», — сказала Ольга Скоробогатова. Свое заявление она сделала на Финансовом конгрессе ЦБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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