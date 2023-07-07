ЦБ призвал «Сбер» отменить комиссии за переводы в другие банки 07 июля 2023 в 14:09 Размер текста - 17 + Центробанк ждет от Сбера отмены комиссии за переводы в другие организации, сказала Ольга Скоробогатова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банк России ждет от Сбера отмены комиссии за переводы в другие организации. Такое заявление сделала первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова. «Мы очень ждем на „Финополисе“ мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы [в другие кредитные организации]», — сказала Ольга Скоробогатова. Свое заявление она сделала на Финансовом конгрессе ЦБ. Банк России ждет от Сбера отмены комиссии за переводы в другие организации. Такое заявление сделала первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова. «Мы очень ждем на „Финополисе“ мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы [в другие кредитные организации]», — сказала Ольга Скоробогатова. Свое заявление она сделала на Финансовом конгрессе ЦБ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям