Движение по Крымскому мосту открыто

Движение по Крымскому мосту восстановлено днем 9 июляФото: Официальный сайт «Крымский мост»
Транспортное движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
«Движение по Крымскому мосту возобновлено!» — отметил Николай Лукашенко в своем telegram-канале. Движение по мосту закрывалось из-за прилета украинской крылатой ракеты, которую сбили российские силы ПВО.
Транспортное движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. «Движение по Крымскому мосту возобновлено!» — отметил Николай Лукашенко в своем telegram-канале. Движение по мосту закрывалось из-за прилета украинской крылатой ракеты, которую сбили российские силы ПВО.