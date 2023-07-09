Движение по Крымскому мосту открыто

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
Движение по Крымскому мосту восстановлено днем 9 июля Фото:

Транспортное движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Движение по Крымскому мосту возобновлено!» — отметил Николай Лукашенко в своем telegram-канале. Движение по мосту закрывалось из-за прилета украинской крылатой ракеты, которую сбили российские силы ПВО.

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Транспортное движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. «Движение по Крымскому мосту возобновлено!» — отметил Николай Лукашенко в своем telegram-канале. Движение по мосту закрывалось из-за прилета украинской крылатой ракеты, которую сбили российские силы ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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