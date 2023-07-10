В бригаду вошли 19 квалифицированных специалистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинские врачи вернулись из Макеевки (ДНР), где более двух месяцев проводили профилактические осмотры детей. За время командировки медики осмотрели более пяти тысяч детей ребят, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Это был новый опыт и работа практически с нуля, система здравоохранения отличалась от нашей, было ощущение, что мы попали в прошлое — в двухтысячные года. С собой привезли оборудование, медикаменты, расходные материалы и, конечно же, подарки для детей — всевозможные раскраски, карандаши, акварель, кисточки, пластилин, наклейки и сладкие подарки», — рассказала Наталья Козлова, заведующая филиалом поликлиники ДГКБ №7.

В бригаду, которая была сформирована на базе детской городской клинической больницы №7, вошли 19 квалифицированных специалистов. Врачи жили на окраине города, на автобусах их довозили до Макеевки, где на площадке взрослой больницы проводили осмотр детей. На прием ежедневно приходило больше запланированного количества детей.

Врачи осматривали детей разного возраста, от одного месяца до 18 лет. Работали педиатры, уролог, хирург, ортопед-травматолог, ЛОР, невролог, кардиолог, УЗИ-диагност, функционалист, психиатр, психолог, шесть медицинских сестер и фельдшер-лаборант. Среди впервые выявленных заболеваний были сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, пороки сердца и патологии опорно-двигательного аппарата. Таких детей медики направляли на лечение в больницы ДНР и в Российскую детскую клиническую больницу. У многих последней записью в медкарте был осмотр врача еще в 2014 году.

Работали педиатры, уролог, хирург, ортопед-травматолог, ЛОР, невролог, кардиолог, УЗИ-диагност, функционалист, психиатр, психолог, шесть медицинских сестер и фельдшер-лаборант Фото: сайт правительства Челябинской области