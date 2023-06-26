26 июня 2023

Экс-разведчик США Риттер назвал причину неизбежной победы России

Экс-разведчик США Риттер: РФ победит в конфликте с Украиной, так как для нее это вопрос жизни и смерти
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Россияне понимают, что этот конфликт напрямую связан с вопросом их выживания, считает Риттер Фото:
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Запад и Украина не смогут победит Россию, так как для нее это борьба не на жизнь, а на смерть. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

«Россияне понимают, что этот конфликт напрямую связан с вопросом их выживания. Они не могут потерпеть поражение в нем, потому что иначе Россия исчезнет. Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие. Поэтому для России это борьба не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле», — отметил Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что Украина может потерять много территории в ходе СВО. По его мнению, результаты контрнаступления в этом случае особой роли не играют. Он отметил, что одна из главный проблем ВСУ — отсутствие систем ПВО.

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Запад и Украина не смогут победит Россию, так как для нее это борьба не на жизнь, а на смерть. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. «Россияне понимают, что этот конфликт напрямую связан с вопросом их выживания. Они не могут потерпеть поражение в нем, потому что иначе Россия исчезнет. Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие. Поэтому для России это борьба не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле», — отметил Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что Украина может потерять много территории в ходе СВО. По его мнению, результаты контрнаступления в этом случае особой роли не играют. Он отметил, что одна из главный проблем ВСУ — отсутствие систем ПВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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