Экс-разведчик США Риттер назвал причину неизбежной победы России

Экс-разведчик США Риттер: РФ победит в конфликте с Украиной, так как для нее это вопрос жизни и смерти

27 июня 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

Россияне понимают, что этот конфликт напрямую связан с вопросом их выживания, считает Риттер Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад и Украина не смогут победит Россию, так как для нее это борьба не на жизнь, а на смерть. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. «Россияне понимают, что этот конфликт напрямую связан с вопросом их выживания. Они не могут потерпеть поражение в нем, потому что иначе Россия исчезнет. Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие. Поэтому для России это борьба не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле», — отметил Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что Украина может потерять много территории в ходе СВО. По его мнению, результаты контрнаступления в этом случае особой роли не играют. Он отметил, что одна из главный проблем ВСУ — отсутствие систем ПВО.

Запад и Украина не смогут победит Россию, так как для нее это борьба не на жизнь, а на смерть. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. «Россияне понимают, что этот конфликт напрямую связан с вопросом их выживания. Они не могут потерпеть поражение в нем, потому что иначе Россия исчезнет. Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие. Поэтому для России это борьба не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле», — отметил Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что Украина может потерять много территории в ходе СВО. По его мнению, результаты контрнаступления в этом случае особой роли не играют. Он отметил, что одна из главный проблем ВСУ — отсутствие систем ПВО.