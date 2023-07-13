Володин попросил помочь Байдену в России

Володин: здоровью Байдена могут помочь российские специалисты

13 июля 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Российские специалисты, в отличии от американских могут помочь Джо Байдену, уверен Вячеслав Володин Фото: Official White House / Erin Scott В России могли бы помочь вылечить президента США Джо Байдена, так как в его стране нет хороших врачей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В США хороших врачей нет, которые могли бы <…> помочь ему с [лечением] заболеваний. <…> В нашем институте имени Сербского есть такие специалисты», — заявил Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. Его трансляция проводится в telegram-канале Госдумы. Он пояснил, что со стороны РФ будет правильным предложить ему медицинскую помощь. Ранее Володин подчеркнул, что мир придет во все государства, если здоровью Байдена не будет ничего угрожать. Американский глава не раз попадал в курьезных ситуации, в связи со своим возрастом и соответствующим здоровьем. Он спотыкался с трапа самолета, падал с велосипеда, путал стороны и не только. В США обеспокоены здоровьем Байдена. Месяц назад он жаловался на зубную боль, передает «Национальная служба новостей».

В России могли бы помочь вылечить президента США Джо Байдена, так как в его стране нет хороших врачей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В США хороших врачей нет, которые могли бы <…> помочь ему с [лечением] заболеваний. <…> В нашем институте имени Сербского есть такие специалисты», — заявил Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. Его трансляция проводится в telegram-канале Госдумы. Он пояснил, что со стороны РФ будет правильным предложить ему медицинскую помощь. Ранее Володин подчеркнул, что мир придет во все государства, если здоровью Байдена не будет ничего угрожать. Американский глава не раз попадал в курьезных ситуации, в связи со своим возрастом и соответствующим здоровьем. Он спотыкался с трапа самолета, падал с велосипеда, путал стороны и не только. В США обеспокоены здоровьем Байдена. Месяц назад он жаловался на зубную боль, передает «Национальная служба новостей».