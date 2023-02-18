В США заявили об ухудшении психического состояния Байдена

Бывший врач Белого дома Джексон: Вашингтон скрывает правду о здоровье Байдена

19 февраля 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Результаты медицинского анализа Байдена ложные, следует из слов Ронни Джексона Фото: Official White House / Erin Scott Американское руководство скрывает ухудшение психического здоровья президента США Джо Байдена. Об этом заявил бывший врач при Белом доме, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, отмечая, что результаты недавнего ежегодного обследования Байдена не соответствуют действительности. «Это вызывает тревогу, учитывая, что я уже отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы Байден прошел когнитивный тест и обнародовал результаты, но все они были проигнорированы. Все видят, что что-то не так — необходимо сокрытие в конец», — заявил Ронни Джексон в беседе с FOX News . Он также отметил, что результаты ежегодного медицинского обследования президента США не соответствуют действительности. В ноябре в Белом доме сообщили, что Джо Байден пройдет в течение месяца ежегодное медицинское обследование. Спустя время были опубликованы результаты. По ним следует, что нынешний президент США не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона. В заключении говорится, что Байден может продолжать занимать пост президента США. Однако ранее в СМИ попадали кадры с тем, как Байден спотыкается при подъеме по трапу на самолет. Во время одного выступления он пытался «пожать руку воздуху», а на другом протянул руки пустоте.

Американское руководство скрывает ухудшение психического здоровья президента США Джо Байдена. Об этом заявил бывший врач при Белом доме, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, отмечая, что результаты недавнего ежегодного обследования Байдена не соответствуют действительности. «Это вызывает тревогу, учитывая, что я уже отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы Байден прошел когнитивный тест и обнародовал результаты, но все они были проигнорированы. Все видят, что что-то не так — необходимо сокрытие в конец», — заявил Ронни Джексон в беседе с FOX News. Он также отметил, что результаты ежегодного медицинского обследования президента США не соответствуют действительности. В ноябре в Белом доме сообщили, что Джо Байден пройдет в течение месяца ежегодное медицинское обследование. Спустя время были опубликованы результаты. По ним следует, что нынешний президент США не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона. В заключении говорится, что Байден может продолжать занимать пост президента США. Однако ранее в СМИ попадали кадры с тем, как Байден спотыкается при подъеме по трапу на самолет. Во время одного выступления он пытался «пожать руку воздуху», а на другом протянул руки пустоте.