В США заявили об ухудшении психического состояния Байдена

Результаты медицинского анализа Байдена ложные, следует из слов Ронни ДжексонаФото: Official White House / Erin Scott
Американское руководство скрывает ухудшение психического здоровья президента США Джо Байдена. Об этом заявил бывший врач при Белом доме, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, отмечая, что результаты недавнего ежегодного обследования Байдена не соответствуют действительности.
«Это вызывает тревогу, учитывая, что я уже отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы Байден прошел когнитивный тест и обнародовал результаты, но все они были проигнорированы. Все видят, что что-то не так — необходимо сокрытие в конец», — заявил Ронни Джексон в беседе с FOX News. Он также отметил, что результаты ежегодного медицинского обследования президента США не соответствуют действительности.
В ноябре в Белом доме сообщили, что Джо Байден пройдет в течение месяца ежегодное медицинское обследование. Спустя время были опубликованы результаты. По ним следует, что нынешний президент США не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона. В заключении говорится, что Байден может продолжать занимать пост президента США.
Однако ранее в СМИ попадали кадры с тем, как Байден спотыкается при подъеме по трапу на самолет. Во время одного выступления он пытался «пожать руку воздуху», а на другом протянул руки пустоте.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!
Американское руководство скрывает ухудшение психического здоровья президента США Джо Байдена. Об этом заявил бывший врач при Белом доме, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, отмечая, что результаты недавнего ежегодного обследования Байдена не соответствуют действительности. «Это вызывает тревогу, учитывая, что я уже отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы Байден прошел когнитивный тест и обнародовал результаты, но все они были проигнорированы. Все видят, что что-то не так — необходимо сокрытие в конец», — заявил Ронни Джексон в беседе с FOX News. Он также отметил, что результаты ежегодного медицинского обследования президента США не соответствуют действительности. В ноябре в Белом доме сообщили, что Джо Байден пройдет в течение месяца ежегодное медицинское обследование. Спустя время были опубликованы результаты. По ним следует, что нынешний президент США не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона. В заключении говорится, что Байден может продолжать занимать пост президента США. Однако ранее в СМИ попадали кадры с тем, как Байден спотыкается при подъеме по трапу на самолет. Во время одного выступления он пытался «пожать руку воздуху», а на другом протянул руки пустоте.