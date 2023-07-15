В больнице Екатеринбурга скончался самокатчик, который сломал ребра и череп при ДТП

Пострадавший в ДТП 23-летний екатеринбуржец скончался в больнице
В одной из больниц Екатеринбурга скончался 23-летний мужчина, который на самокате попал в ДТП и сломал ребра и череп. Информацию об этом корреспонденту URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Мужчина погиб в больнице 15 июля», — рассказал источник URA.RU. Информацию об этом журналисту агентства подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Авария произошла вечером 13 июля на перекрестке улиц Блюхера — Комсомольской. Автомобиль Volvo сбил мужчину на самокате, который переезжал дорогу на запрещенный сигнал светофора.
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