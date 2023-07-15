15 июля 2023

В больнице Екатеринбурга скончался самокатчик, который сломал ребра и череп при ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Далером Бобиевым. Екатеринбург, реанимобиль, железная дверь, реанимация, скорая медицинская помощь
Пострадавший в ДТП 23-летний екатеринбуржец скончался в больнице Фото:

В одной из больниц Екатеринбурга скончался 23-летний мужчина, который на самокате попал в ДТП и сломал ребра и череп. Информацию об этом корреспонденту URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Мужчина погиб в больнице 15 июля», — рассказал источник URA.RU. Информацию об этом журналисту агентства подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Авария произошла вечером 13 июля на перекрестке улиц Блюхера — Комсомольской. Автомобиль Volvo сбил мужчину на самокате, который переезжал дорогу на запрещенный сигнал светофора.

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В одной из больниц Екатеринбурга скончался 23-летний мужчина, который на самокате попал в ДТП и сломал ребра и череп. Информацию об этом корреспонденту URA.RU рассказал осведомленный источник. «Мужчина погиб в больнице 15 июля», — рассказал источник URA.RU. Информацию об этом журналисту агентства подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Авария произошла вечером 13 июля на перекрестке улиц Блюхера — Комсомольской. Автомобиль Volvo сбил мужчину на самокате, который переезжал дорогу на запрещенный сигнал светофора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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