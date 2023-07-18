В Кольцово задержали пассажира из Сочи, который прятал пакет с наркотиками под перстнем

18 июля 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Полицейские ищут тех, кто продал пассажиру наркотики Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Кольцово задержали 39-летнего жителя Красноуфимска (Свердловская область), который прилетел из Сочи. Он находился в неадекватном состоянии, а позже полицейские нашли у него под массивным перстнем пакет с наркотиками. Инцидент произошел вечером 14 июля. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО. «В ручной клади гражданина никаких подозрительных предметов не было, но интересная находка обнаружилась, когда стражи порядка попросили мужчину снять большой массивный перстень с пальца левой руки», — рассказали в пресс-службе. Позже оказалось, что в этом месте мужчина прятал пакет с наркотиками. От показаний задержанный отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ. На свердловчанина составили два административных протокола: незаконный оборот наркотиков и их потребление без назначения врача. Суд назначил мужчине арест на двое суток и штраф в 4000 рублей. Сейчас полицейские ищут тех, кто продал наркотики красноуфимцу. Ранее сотрудники транспортной полиции в аэропорту Челябинска задержали жителя Свердловской области. Ему назначили штраф на общую сумму в размере тысячи рублей за распитие алкоголя и курение во время прилета.

В Кольцово задержали 39-летнего жителя Красноуфимска (Свердловская область), который прилетел из Сочи. Он находился в неадекватном состоянии, а позже полицейские нашли у него под массивным перстнем пакет с наркотиками. Инцидент произошел вечером 14 июля. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО. «В ручной клади гражданина никаких подозрительных предметов не было, но интересная находка обнаружилась, когда стражи порядка попросили мужчину снять большой массивный перстень с пальца левой руки», — рассказали в пресс-службе. Позже оказалось, что в этом месте мужчина прятал пакет с наркотиками. От показаний задержанный отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ. На свердловчанина составили два административных протокола: незаконный оборот наркотиков и их потребление без назначения врача. Суд назначил мужчине арест на двое суток и штраф в 4000 рублей. Сейчас полицейские ищут тех, кто продал наркотики красноуфимцу. Ранее сотрудники транспортной полиции в аэропорту Челябинска задержали жителя Свердловской области. Ему назначили штраф на общую сумму в размере тысячи рублей за распитие алкоголя и курение во время прилета.