Песков высказался о создании организации государств, поддерживающих многополярный мир

Создание организации для стран, стремящихся к многополярному миру, не планируется, заявил Дмитрий Песков
На данный момент не ведется никаких обсуждений по поводу создания организации для стран, которые поддерживают создание многополярного мира. Об этом URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, такого обсуждения не ведется. Детально вопрос о расширении БРИКС будет обсуждаться. Есть определенные нюансы в подходах государств членов. Интерес многих других стран будет реализовываться в двустороннем формате, в контексте БРИКС. Этот процесс зависит от позиции государств-членов», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
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