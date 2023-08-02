Песков высказался о создании организации государств, поддерживающих многополярный мир

Песков: обсуждений по поводу создания новых организаций для стран не ведется
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Создание организации для стран, стремящихся к многополярному миру, не планируется, заявил Дмитрий Песков Фото:

На данный момент не ведется никаких обсуждений по поводу создания организации для стран, которые поддерживают создание многополярного мира. Об этом URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, такого обсуждения не ведется. Детально вопрос о расширении БРИКС будет обсуждаться. Есть определенные нюансы в подходах государств членов. Интерес многих других стран будет реализовываться в двустороннем формате, в контексте БРИКС. Этот процесс зависит от позиции государств-членов», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

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На данный момент не ведется никаких обсуждений по поводу создания организации для стран, которые поддерживают создание многополярного мира. Об этом URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, такого обсуждения не ведется. Детально вопрос о расширении БРИКС будет обсуждаться. Есть определенные нюансы в подходах государств членов. Интерес многих других стран будет реализовываться в двустороннем формате, в контексте БРИКС. Этот процесс зависит от позиции государств-членов», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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