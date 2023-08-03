Пермские хирурги установили 8-летнему ребенку уникальное устройство для поддержки кровообращения

Врачи федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Перми спасли жизнь маленькому пациенту (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермские кардиохирурги провели уникальную в Приволжском федеральном округе операцию на сердце восьмилетнего Мухамеда из Ингушетии. Ребенок родился с врожденным пороком сердца. Первую операцию он перенес, когда ему исполнился один год. А еще через год мальчику имплантировали электрокардиостимулятор, однако состояние Мухамеда ухудшалось. Перед хирургами вставал вопрос о трансплантации сердца либо установке устройства, которое поддерживает кровообращение, сообщается на сайте краевого правительства.

«Для спасения жизни ребенку требовались либо трансплантация сердца, либо имплантация устройства механической поддержки кровообращения. Но для того, чтобы провести трансплантацию, нужен подходящий донорский орган, что практически невозможно на данный момент, учитывая малый возраст пациента. Имплантация устройства механической поддержки левого желудочка позволяет спасти жизнь и является своеобразным „мостом“ для трансплантации», — отмечают в пресс-службе правительства Прикамья.

Сложную и уникальную операцию провел главврач федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова Вячеслав Белов вместе со своим коллегой кардиохирургом Романом Шехмаметьевым. Задачу врачам усложняло то, что юный пациент имеет небольшой рост и вес. При этом само устройство изначально было разработано для взрослых и только в последние годы имплантируется детям. К тому же имплантация проходила на органе, который уже перенес восемь хирургических вмешательств.

Операции предшествовал серьезный подготовительный процесс, в котором были задействованы около 20 специалистов, включая Вячеслава Белова. После операции ребенка ждал длительный период реабилитации. Сейчас мальчик уже выписан из центра сердечно-сосудистой хирургии и ждет возвращения домой.

Кардиохирурги Вячеслав Белов (справа) и Роман Шехмаметьев во время операции на сердце восьмилетнего Мухамеда Фото: сайт правительства Пермского края