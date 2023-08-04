Власти выставили на торги землю в Курчатовском районе Челябинска. Скрин

04 августа 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Заявки на участие в аукционе по земельному участку принимаются с 7 августа до 12 сентября 2023 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Мэрия Челябинска выставила на торги право заключения договора аренды земельного участка площадью 17 тысяч 844 квадратных метров в Курчатовском районе Челябинска. Стартовая цена лота, соразмерная ежегодной арендной плате за объект, составляет 1 млн 916 тысяч 250 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 7 августа до 12 сентября 2023 года, сообщается на сайте мэрии. «Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 17 844 квадратных метров. Территория расположена в Курчатовском районе Челябинска по адресу Северо-Западная Околица, 6», — говорится в документации. Согласно документации, к основным видам разрешенного использования земельного участка относится производственная деятельность, тяжелая, легкая и автомобилестроительная промышленность. На данный момент объекты капитального строительства в границах территории отсутствуют. На земельном участке размещены навалы грунта и строительного мусора. Через участок проходит линия электропередач. Земельный участок расколожен в Курчатовском районе Челябинска недалеко от Градского прииска Скрин: публичная кадастровая карта Территория расположена в Курчатовском районе Челябинска по адресу Северо-Западная Околица, 6 Скрин: сайт администрации г. Челябинск

Мэрия Челябинска выставила на торги право заключения договора аренды земельного участка площадью 17 тысяч 844 квадратных метров в Курчатовском районе Челябинска. Стартовая цена лота, соразмерная ежегодной арендной плате за объект, составляет 1 млн 916 тысяч 250 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 7 августа до 12 сентября 2023 года, сообщается на сайте мэрии. «Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 17 844 квадратных метров. Территория расположена в Курчатовском районе Челябинска по адресу Северо-Западная Околица, 6», — говорится в документации. Согласно документации, к основным видам разрешенного использования земельного участка относится производственная деятельность, тяжелая, легкая и автомобилестроительная промышленность. На данный момент объекты капитального строительства в границах территории отсутствуют. На земельном участке размещены навалы грунта и строительного мусора. Через участок проходит линия электропередач.