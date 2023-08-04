Власти выставили на торги землю в Курчатовском районе Челябинска. Скрин

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Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, водоохранная зона, место под застройку, кетовский район, лесной массив
Заявки на участие в аукционе по земельному участку принимаются с 7 августа до 12 сентября 2023 года Фото:

Мэрия Челябинска выставила на торги право заключения договора аренды земельного участка площадью 17 тысяч 844 квадратных метров в Курчатовском районе Челябинска. Стартовая цена лота, соразмерная ежегодной арендной плате за объект, составляет 1 млн 916 тысяч 250 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 7 августа до 12 сентября 2023 года, сообщается на сайте мэрии.

«Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 17 844 квадратных метров. Территория расположена в Курчатовском районе Челябинска по адресу Северо-Западная Околица, 6», — говорится в документации.

Согласно документации, к основным видам разрешенного использования земельного участка относится производственная деятельность, тяжелая, легкая и автомобилестроительная промышленность. На данный момент объекты капитального строительства в границах территории отсутствуют. На земельном участке размещены навалы грунта и строительного мусора. Через участок проходит линия электропередач.

Земельный участок расколожен в Курчатовском районе Челябинска недалеко от Градского прииска
Земельный участок расколожен в Курчатовском районе Челябинска недалеко от Градского прииска
Территория расположена в Курчатовском районе Челябинска по адресу Северо-Западная Околица, 6
Территория расположена в Курчатовском районе Челябинска по адресу Северо-Западная Околица, 6

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Мэрия Челябинска выставила на торги право заключения договора аренды земельного участка площадью 17 тысяч 844 квадратных метров в Курчатовском районе Челябинска. Стартовая цена лота, соразмерная ежегодной арендной плате за объект, составляет 1 млн 916 тысяч 250 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 7 августа до 12 сентября 2023 года, сообщается на сайте мэрии. «Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 17 844 квадратных метров. Территория расположена в Курчатовском районе Челябинска по адресу Северо-Западная Околица, 6», — говорится в документации. Согласно документации, к основным видам разрешенного использования земельного участка относится производственная деятельность, тяжелая, легкая и автомобилестроительная промышленность. На данный момент объекты капитального строительства в границах территории отсутствуют. На земельном участке размещены навалы грунта и строительного мусора. Через участок проходит линия электропередач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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