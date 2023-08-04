Мэрия Челябинска выставила на торги право заключения договора аренды земельного участка площадью 17 тысяч 844 квадратных метров в Курчатовском районе Челябинска. Стартовая цена лота, соразмерная ежегодной арендной плате за объект, составляет 1 млн 916 тысяч 250 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 7 августа до 12 сентября 2023 года, сообщается на сайте мэрии.
«Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 17 844 квадратных метров. Территория расположена в Курчатовском районе Челябинска по адресу Северо-Западная Околица, 6», — говорится в документации.
Согласно документации, к основным видам разрешенного использования земельного участка относится производственная деятельность, тяжелая, легкая и автомобилестроительная промышленность. На данный момент объекты капитального строительства в границах территории отсутствуют. На земельном участке размещены навалы грунта и строительного мусора. Через участок проходит линия электропередач.
Земельный участок расколожен в Курчатовском районе Челябинска недалеко от Градского прииска
Скрин: публичная кадастровая карта
Территория расположена в Курчатовском районе Челябинска по адресу Северо-Западная Околица, 6
Мэрия Челябинска выставила на торги право заключения договора аренды земельного участка площадью 17 тысяч 844 квадратных метров в Курчатовском районе Челябинска. Стартовая цена лота, соразмерная ежегодной арендной плате за объект, составляет 1 млн 916 тысяч 250 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 7 августа до 12 сентября 2023 года, сообщается на сайте мэрии. «Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 17 844 квадратных метров. Территория расположена в Курчатовском районе Челябинска по адресу Северо-Западная Околица, 6», — говорится в документации. Согласно документации, к основным видам разрешенного использования земельного участка относится производственная деятельность, тяжелая, легкая и автомобилестроительная промышленность. На данный момент объекты капитального строительства в границах территории отсутствуют. На земельном участке размещены навалы грунта и строительного мусора. Через участок проходит линия электропередач.