07 августа 2023

Екатеринбуржцы на шесть часов застряли в аэропорту Нижнего Новгорода. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, авиакомпания red wings
Рейс Нижний Новгород — Екатеринбург задержали на шесть часов Фото:

В аэропорту «Чкалов» Нижнего Новгорода на шесть часов задержали вылет самолета до Екатеринбурга. Информация об этом появилась на онлайн-табло нижегородского аэропорта.

Рейс авиакомпании Red Wings WZ-1030 должен был состояться в 23:35 часов 7 августа. По факту самолет вылетел в 5:50 утра 8 августа. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика с просьбой объяснить причины задержки рейса. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге отменили рейс авиакомпании Qazaq Air в Астану (Казахстан), который должен был состояться вечером 7 августа. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны.

Самолет из Нижнего Новгорода должен был вылететь в 23:35
Самолет из Нижнего Новгорода должен был вылететь в 23:35

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В аэропорту «Чкалов» Нижнего Новгорода на шесть часов задержали вылет самолета до Екатеринбурга. Информация об этом появилась на онлайн-табло нижегородского аэропорта. Рейс авиакомпании Red Wings WZ-1030 должен был состояться в 23:35 часов 7 августа. По факту самолет вылетел в 5:50 утра 8 августа. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика с просьбой объяснить причины задержки рейса. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге отменили рейс авиакомпании Qazaq Air в Астану (Казахстан), который должен был состояться вечером 7 августа. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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