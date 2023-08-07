Екатеринбуржцы на шесть часов застряли в аэропорту Нижнего Новгорода. Скрин 08 августа 2023 в 10:00 Размер текста - 17 + Рейс Нижний Новгород — Екатеринбург задержали на шесть часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту «Чкалов» Нижнего Новгорода на шесть часов задержали вылет самолета до Екатеринбурга. Информация об этом появилась на онлайн-табло нижегородского аэропорта. Рейс авиакомпании Red Wings WZ-1030 должен был состояться в 23:35 часов 7 августа. По факту самолет вылетел в 5:50 утра 8 августа. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика с просьбой объяснить причины задержки рейса. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге отменили рейс авиакомпании Qazaq Air в Астану (Казахстан), который должен был состояться вечером 7 августа. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны. Самолет из Нижнего Новгорода должен был вылететь в 23:35 Скрин сайта аэропорта «Чкалов» В аэропорту «Чкалов» Нижнего Новгорода на шесть часов задержали вылет самолета до Екатеринбурга. Информация об этом появилась на онлайн-табло нижегородского аэропорта. Рейс авиакомпании Red Wings WZ-1030 должен был состояться в 23:35 часов 7 августа. По факту самолет вылетел в 5:50 утра 8 августа. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика с просьбой объяснить причины задержки рейса. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге отменили рейс авиакомпании Qazaq Air в Астану (Казахстан), который должен был состояться вечером 7 августа. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям