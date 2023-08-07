В аэропорту «Чкалов» Нижнего Новгорода на шесть часов задержали вылет самолета до Екатеринбурга. Информация об этом появилась на онлайн-табло нижегородского аэропорта.
Рейс авиакомпании Red Wings WZ-1030 должен был состояться в 23:35 часов 7 августа. По факту самолет вылетел в 5:50 утра 8 августа. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика с просьбой объяснить причины задержки рейса. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге отменили рейс авиакомпании Qazaq Air в Астану (Казахстан), который должен был состояться вечером 7 августа. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны.
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