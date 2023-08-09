Фонд святой Екатерины приобрел для двухлетнего Игоря Малова с ДЦП из Сысерти вертикализатор

Учредители Фонда святой Екатерины приобрели вертикализатор для малыша с ДЦП Фото: Фонд святой Екатерины

Жизнь двухлетнего Игоря Малова из Сысерти (Свердловская область), у которого ДЦП (Детский церебральный паралич), проходит между больницами и реабилитациями. Врачи рекомендовали родителям приобрести для ребенка вертикализатор. Стоимость аппарата — 160 тысяч рублей. Но таких денег у семьи нет. Тогда мама Игоря обратилась за помощью к журналисту URA.RU. После публикации статьи в жизни малыша произошло чудо — учредители Фонда святой Екатерины подарили Игорю долгожданный аппарат.

«Когда я решила обратиться за помощью в СМИ, я даже не рассчитывала на то, что помощь придет так быстро. Буквально через пару дней после публикации нашей истории на URA.RU с нами связались представители Фонда святой Екатерины и сообщили о том, что приобретут вертикализатор за свои средства. Нашему счастью не было предела», — делится Наталья Малова, мама Игоря.

По словам свердловчанки, вертикализатор является неотъемлемой частью реабилитации ребенка. «Данный аппарат очень важен при реабилитации ребенка с диагнозом ДЦП. Без вертикализатора не будет прогресса, а значит, шанса на полноценную жизнь. Мы благодарны Фонду святой Екатерины за проявленную заботу о нашем сыне, ведь благодаря аппарату у нашего Игоря появился шанс на жизнь, в которой не будет ограничений в движении. Также мы благодарны журналисту агентства за проделанную работу. Теперь мы точно знаем, что мир не без добрых людей», — сказала Наталья.

Вертикализатор (стендер) — устройство, позволяющее инвалидам принимать вертикальное положение с целью профилактики негативных последствий длительного пребывания сидя и лежа. Назначается больным со следующими диагнозами: поражения спинного мозга, физические травмы головного мозга, ДЦП, расщепление позвоночника, мышечная дистрофия и т. д.

Ранее URA.RU писало о том, что Игорю Малову из Сысерти (Свердловская область) два года и у него ДЦП. Чтобы оплатить регулярные занятия, мама мальчика научилась плести изделия из бисера, что покрыть расходы на реабилитацию сына. На историю малыша откликнулась инвестиционная компания PRO, которая решила оплатить реабилитацию. А Фонд святой Екатерины решил приобрести вертикализатор.

Редакция URA.RU выражает благодарность учредителям Фонда святой Екатерины за приобретение жизненно необходимого аппарата для героя публикации — Игоря Малова. Также агентство благодарит владельца инвестиционной компании PRO Андрея Гончарова за оплату курса реабилитации. URA.RU продолжает следить за жизнью юного Игоря Малова.