Полузащитник «Динамо» расторг контракт из-за попадания дронов в «Москва-Сити»

10 августа 2023 в 01:51 Размер текста - 17 +

Норманн уехал из России в целях безопасности Фото: Размик Закарян © URA.RU Полузащитник футбольного клуба «Динамо» норвежец Матиас Норманн расторг контракт с ФК из-за попадания дронов в «Москва-Сити». Об этом сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, отметив, что готов судиться с футболистом из-за его решения. «Норманн направил в клубы „Ростов“ и „Динамо“ заявление о расторжении контракта. Как вы знаете, дроны попали в „Москва-Сити“. Он уехал из страны в целях безопасности. Мы с его позицией не согласны. Будем обращаться в арбитражный суд», — передает слова Пивоварова Sport24 . Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года и провел более 50 матчей. Игроком «Динамо» на правах аренды он стал в 2022 году. Атака дронов на «Москва-Сити» произошла в ночь на 1 августа. После инцидента в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Киев продолжает вести себя как террористическая ячейка.

Полузащитник футбольного клуба «Динамо» норвежец Матиас Норманн расторг контракт с ФК из-за попадания дронов в «Москва-Сити». Об этом сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, отметив, что готов судиться с футболистом из-за его решения. «Норманн направил в клубы „Ростов“ и „Динамо“ заявление о расторжении контракта. Как вы знаете, дроны попали в „Москва-Сити“. Он уехал из страны в целях безопасности. Мы с его позицией не согласны. Будем обращаться в арбитражный суд», — передает слова Пивоварова Sport24. Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года и провел более 50 матчей. Игроком «Динамо» на правах аренды он стал в 2022 году. Атака дронов на «Москва-Сити» произошла в ночь на 1 августа. После инцидента в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Киев продолжает вести себя как террористическая ячейка.