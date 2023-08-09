Полузащитник «Динамо» расторг контракт из-за попадания дронов в «Москва-Сити»

Полузащитник футбольного клуба «Динамо» норвежец Матиас Норманн расторг контракт с ФК из-за попадания дронов в «Москва-Сити». Об этом сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, отметив, что готов судиться с футболистом из-за его решения.
«Норманн направил в клубы „Ростов“ и „Динамо“ заявление о расторжении контракта. Как вы знаете, дроны попали в „Москва-Сити“. Он уехал из страны в целях безопасности. Мы с его позицией не согласны. Будем обращаться в арбитражный суд», — передает слова Пивоварова
Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года и провел более 50 матчей. Игроком «Динамо» на правах аренды он стал в 2022 году.
Атака дронов на «Москва-Сити» произошла в ночь на 1 августа. После инцидента в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Киев продолжает вести себя как террористическая ячейка.
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