Пассажиру «Хундай Солярис» потребовалась помощь медиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 10 августа на перекрестке улиц Труда и Красная столкнулись две иномарки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинску.

«10 августа на пересечении улиц Труда и Красная произошло ДТП. Предварительно, водитель „Киа РИО“ 1970 года рождения столкнулся с автомобилем „Хундай Солярис“ под управлением мужчины 1983 года рождения», — уточнили в пресс-службе.

В результате происшествия пострадал пассажир «Хундая», ему потребовалась медпомощь. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства. В ведомстве просят жителей соблюдать правила дорожного движения, быть на дороге внимательными и осторожными.