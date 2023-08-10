В центре Челябинска столкнулись две иномарки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецавтотранспорт. Челябинск, реанимация, медики, неотложка, медицина, машина скорой помощи, скорая помощь, врачи
Пассажиру «Хундай Солярис» потребовалась помощь медиков Фото:

В Челябинске 10 августа на перекрестке улиц Труда и Красная столкнулись две иномарки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинску.

«10 августа на пересечении улиц Труда и Красная произошло ДТП. Предварительно, водитель „Киа РИО“ 1970 года рождения столкнулся с автомобилем „Хундай Солярис“ под управлением мужчины 1983 года рождения», — уточнили в пресс-службе.

В результате происшествия пострадал пассажир «Хундая», ему потребовалась медпомощь. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства. В ведомстве просят жителей соблюдать правила дорожного движения, быть на дороге внимательными и осторожными.

Столкновение произошло на перекрестке улицы Труда и улицы Красная
Столкновение произошло на перекрестке улицы Труда и улицы Красная
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 10 августа на перекрестке улиц Труда и Красная столкнулись две иномарки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинску. «10 августа на пересечении улиц Труда и Красная произошло ДТП. Предварительно, водитель „Киа РИО“ 1970 года рождения столкнулся с автомобилем „Хундай Солярис“ под управлением мужчины 1983 года рождения», — уточнили в пресс-службе. В результате происшествия пострадал пассажир «Хундая», ему потребовалась медпомощь. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства. В ведомстве просят жителей соблюдать правила дорожного движения, быть на дороге внимательными и осторожными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...