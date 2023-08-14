Челябинский вице-губернатор прокомментировала ситуацию с избиением школьницы

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт 15 августа прокомментировала историю про директора школы, которая избила школьницу. Об этом она написала в своих социальных сетях.
«В СМИ появилась информация, что Миньяре директор школы подралась с 12-летней девочкой и с ее матерью. Директор утверждает, что защищалась. Эта история для меня остается дикой. Я воспитывалась в семье педагогов. Для меня директор школы — это авторитет, верх уважения. Он должен уметь управлять конфликтами и конструктивно их решать, а не создавать или усугублять», — сообщила Гехт в своем telegram-канале.
Инцидент произошел 13 августа в Миньяре Ашинского района. Местная жительница сообщила, что ее и дочь избила директор одной из школ. Правоохранительные органы начали проверку по заявлениям от двух сторон.
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