Челябинский вице-губернатор прокомментировала ситуацию с избиением школьницы

Ирина Гехт: ситуация с избиением ребенка директором для меня остается дикой

15 августа 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

По мнению Гехт, директор школы — авторитет, он должен решать конфликты, а не создавать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт 15 августа прокомментировала историю про директора школы, которая избила школьницу. Об этом она написала в своих социальных сетях. «В СМИ появилась информация, что Миньяре директор школы подралась с 12-летней девочкой и с ее матерью. Директор утверждает, что защищалась. Эта история для меня остается дикой. Я воспитывалась в семье педагогов. Для меня директор школы — это авторитет, верх уважения. Он должен уметь управлять конфликтами и конструктивно их решать, а не создавать или усугублять», — сообщила Гехт в своем telegram-канале. Инцидент произошел 13 августа в Миньяре Ашинского района. Местная жительница сообщила, что ее и дочь избила директор одной из школ. Правоохранительные органы начали проверку по заявлениям от двух сторон.

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт 15 августа прокомментировала историю про директора школы, которая избила школьницу. Об этом она написала в своих социальных сетях. «В СМИ появилась информация, что Миньяре директор школы подралась с 12-летней девочкой и с ее матерью. Директор утверждает, что защищалась. Эта история для меня остается дикой. Я воспитывалась в семье педагогов. Для меня директор школы — это авторитет, верх уважения. Он должен уметь управлять конфликтами и конструктивно их решать, а не создавать или усугублять», — сообщила Гехт в своем telegram-канале. Инцидент произошел 13 августа в Миньяре Ашинского района. Местная жительница сообщила, что ее и дочь избила директор одной из школ. Правоохранительные органы начали проверку по заявлениям от двух сторон.