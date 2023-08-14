14 августа 2023

Челябинский вице-губернатор прокомментировала ситуацию с избиением школьницы

Ирина Гехт: ситуация с избиением ребенка директором для меня остается дикой
© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат России по легкой атлетике. Челябинск, гехт ирина
По мнению Гехт, директор школы — авторитет, он должен решать конфликты, а не создавать Фото:

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт 15 августа прокомментировала историю про директора школы, которая избила школьницу. Об этом она написала в своих социальных сетях.

«В СМИ появилась информация, что Миньяре директор школы подралась с 12-летней девочкой и с ее матерью. Директор утверждает, что защищалась. Эта история для меня остается дикой. Я воспитывалась в семье педагогов. Для меня директор школы — это авторитет, верх уважения. Он должен уметь управлять конфликтами и конструктивно их решать, а не создавать или усугублять», — сообщила Гехт в своем telegram-канале.

Инцидент произошел 13 августа в Миньяре Ашинского района. Местная жительница сообщила, что ее и дочь избила директор одной из школ. Правоохранительные органы начали проверку по заявлениям от двух сторон.

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Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт 15 августа прокомментировала историю про директора школы, которая избила школьницу. Об этом она написала в своих социальных сетях. «В СМИ появилась информация, что Миньяре директор школы подралась с 12-летней девочкой и с ее матерью. Директор утверждает, что защищалась. Эта история для меня остается дикой. Я воспитывалась в семье педагогов. Для меня директор школы — это авторитет, верх уважения. Он должен уметь управлять конфликтами и конструктивно их решать, а не создавать или усугублять», — сообщила Гехт в своем telegram-канале. Инцидент произошел 13 августа в Миньяре Ашинского района. Местная жительница сообщила, что ее и дочь избила директор одной из школ. Правоохранительные органы начали проверку по заявлениям от двух сторон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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