Финляндия и Эстония впустили в свое небо два российских самолета

17 августа 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Финляндия и Эстония позволили российским самолетам безопасно облететь грозу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двум российским самолетам было разрешено войти в воздушное пространство Финляндии и Эстонии, чтобы облететь грозу. Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на веб-сервис Flightradar, который позволяет в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. «Финляндия и Эстония впустили в свое небо российские самолеты для облета грозы», — пишут telegram-каналы. Там добавили, что грозовой фронт временно перекрыл единственный коридор в Финском заливе, который обеспечивает проход в Калининград. В это время два российских рейса находились в воздушном пространстве Финляндии и Эстонии в течение около 10 минут. В начале 2022 года Финляндия и Эстония, а также Евросоюз, Канада и США, ввели ограничения на использование воздушного пространства для российских авиакомпаний.

Двум российским самолетам было разрешено войти в воздушное пространство Финляндии и Эстонии, чтобы облететь грозу. Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на веб-сервис Flightradar, который позволяет в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. «Финляндия и Эстония впустили в свое небо российские самолеты для облета грозы», — пишут telegram-каналы. Там добавили, что грозовой фронт временно перекрыл единственный коридор в Финском заливе, который обеспечивает проход в Калининград. В это время два российских рейса находились в воздушном пространстве Финляндии и Эстонии в течение около 10 минут. В начале 2022 года Финляндия и Эстония, а также Евросоюз, Канада и США, ввели ограничения на использование воздушного пространства для российских авиакомпаний.