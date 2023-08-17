Финляндия и Эстония впустили в свое небо два российских самолета

Двум российским самолетам было разрешено войти в воздушное пространство Финляндии и Эстонии, чтобы облететь грозу. Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на веб-сервис Flightradar, который позволяет в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.
«Финляндия и Эстония впустили в свое небо российские самолеты для облета грозы», — пишут telegram-каналы. Там добавили, что грозовой фронт временно перекрыл единственный коридор в Финском заливе, который обеспечивает проход в Калининград.
В это время два российских рейса находились в воздушном пространстве Финляндии и Эстонии в течение около 10 минут. В начале 2022 года Финляндия и Эстония, а также Евросоюз, Канада и США, ввели ограничения на использование воздушного пространства для российских авиакомпаний.
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