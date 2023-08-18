Губернатор Моор поблагодарил глав ХМАО и ЯНАО за развитие науки

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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр, артюхов дмитрий, комарова наталья
Три региона вместе открыли в Тюмени крупный центр Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил глав ХМАО и ЯНАО Наталью Комарову и Дмитрия Артюхова за развитие региональной науки. Слова Моора передает с места событий корреспондент URA.RU, который находится на торжественном мероприятии, приуроченном к дню рождения Тюменской области.

«Вместе с губернаторами Югры и Ямала мы прилагаем усилия для выхода региональной науки на новый уровень. Благодарю Наталью Комарову и Дмитрия Артюхова за поддержку», — заявил глава региона.

По словам Моора, открытый в Тюмени при поддержке ХМАО и ЯНАО Западно-Сибирский научно-образовательный центр уже получил высокую оценку федерального уровня и вошел в число лидеров в стране. «Это еще один проект, который доказывает, что система взаимоотношений между нашими регионами, основанная на доверии и уважении, отвечает интересам жителей всех субъектов», — подчеркнул тюменский губернатор.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил глав ХМАО и ЯНАО Наталью Комарову и Дмитрия Артюхова за развитие региональной науки. Слова Моора передает с места событий корреспондент URA.RU, который находится на торжественном мероприятии, приуроченном к дню рождения Тюменской области. «Вместе с губернаторами Югры и Ямала мы прилагаем усилия для выхода региональной науки на новый уровень. Благодарю Наталью Комарову и Дмитрия Артюхова за поддержку», — заявил глава региона. По словам Моора, открытый в Тюмени при поддержке ХМАО и ЯНАО Западно-Сибирский научно-образовательный центр уже получил высокую оценку федерального уровня и вошел в число лидеров в стране. «Это еще один проект, который доказывает, что система взаимоотношений между нашими регионами, основанная на доверии и уважении, отвечает интересам жителей всех субъектов», — подчеркнул тюменский губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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