Губернатор Моор поблагодарил глав ХМАО и ЯНАО за развитие науки

18 августа 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Три региона вместе открыли в Тюмени крупный центр Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил глав ХМАО и ЯНАО Наталью Комарову и Дмитрия Артюхова за развитие региональной науки. Слова Моора передает с места событий корреспондент URA.RU, который находится на торжественном мероприятии, приуроченном к дню рождения Тюменской области. «Вместе с губернаторами Югры и Ямала мы прилагаем усилия для выхода региональной науки на новый уровень. Благодарю Наталью Комарову и Дмитрия Артюхова за поддержку», — заявил глава региона. По словам Моора, открытый в Тюмени при поддержке ХМАО и ЯНАО Западно-Сибирский научно-образовательный центр уже получил высокую оценку федерального уровня и вошел в число лидеров в стране. «Это еще один проект, который доказывает, что система взаимоотношений между нашими регионами, основанная на доверии и уважении, отвечает интересам жителей всех субъектов», — подчеркнул тюменский губернатор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил глав ХМАО и ЯНАО Наталью Комарову и Дмитрия Артюхова за развитие региональной науки. Слова Моора передает с места событий корреспондент URA.RU, который находится на торжественном мероприятии, приуроченном к дню рождения Тюменской области. «Вместе с губернаторами Югры и Ямала мы прилагаем усилия для выхода региональной науки на новый уровень. Благодарю Наталью Комарову и Дмитрия Артюхова за поддержку», — заявил глава региона. По словам Моора, открытый в Тюмени при поддержке ХМАО и ЯНАО Западно-Сибирский научно-образовательный центр уже получил высокую оценку федерального уровня и вошел в число лидеров в стране. «Это еще один проект, который доказывает, что система взаимоотношений между нашими регионами, основанная на доверии и уважении, отвечает интересам жителей всех субъектов», — подчеркнул тюменский губернатор.