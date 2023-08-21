Сценарист фильмов «Лед 2» и «Вторжение» научит екатеринбуржцев писать сценарии

Сценарист Андрей Золотарев станет куратором лаборатории на фестивале «Одна шестая» в Екатеринбурге

21 августа 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Свердловская киностудия выступает организатором лаборатории второй год подряд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Андрей Золотарев, который написал сценарии к фильмам «Призрак», «Лед 2», «Триггер», «Спутник» и «Вторжение», станет куратором лаборатории на международном фестивале дебютов «Одна шестая». Он пройдет в Екатеринбурге во второй половине сентября. Об этом URA.RU рассказали в Свердловской киностудии. «Стартовал прием заявок на участие в сценарной лаборатории „Одна шестая“. Период подачи заявки — с 18 августа по 1 сентября. Куратором станет известный российский сценарист Андрей Золотарев („Призрак“, „Лед 2“, „Триггер“, „Спутник“, „Вторжение“, сериал „13 Клиническая“ и другие)», — уточнили в пресс-службе. К заявке нужно приложить оформленный синопсис, сценарий короткометражного фильма и мотивационное письмо. Заявку на участие можно подать по ссылке . Имена тех, кто сможет попасть на обучение, будут опубликованы 8 сентября на сайте фестиваля и в социальных сетях. Также победитель лаборатории получит контракт на сотрудничество со Свердловской киностудией для дальнейшей реализации замысла в кино. Кинодеятели готовятся к проведению II Международного фестиваля дебютов «Одна шестая». Он пройдет с 15 по 20 сентября. В этом году у него сменилось руководство: на замену режиссеру Алексею Федорченко пришел его коллега Евгений Григорьев — он стал новым президентом фестиваля. В прошлом году на мероприятие приехали звезды кино — Евгений Цыганов (фильмы «Битва за Севастополь», «Питер FM»), Маруся Климова (сериалы «Звоните ДиКаприо!», «Проект „Анна Николаевна“»), Анна Котова-Дерябина («Аритмия», «Мылодрама», «Учителя»), Елизавета Шакира (сериалы «Нулевой пациент», «Контейнер», «Содержанки»). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Андрей Золотарев, который написал сценарии к фильмам «Призрак», «Лед 2», «Триггер», «Спутник» и «Вторжение», станет куратором лаборатории на международном фестивале дебютов «Одна шестая». Он пройдет в Екатеринбурге во второй половине сентября. Об этом URA.RU рассказали в Свердловской киностудии. «Стартовал прием заявок на участие в сценарной лаборатории „Одна шестая“. Период подачи заявки — с 18 августа по 1 сентября. Куратором станет известный российский сценарист Андрей Золотарев („Призрак“, „Лед 2“, „Триггер“, „Спутник“, „Вторжение“, сериал „13 Клиническая“ и другие)», — уточнили в пресс-службе. К заявке нужно приложить оформленный синопсис, сценарий короткометражного фильма и мотивационное письмо. Заявку на участие можно подать по ссылке. Имена тех, кто сможет попасть на обучение, будут опубликованы 8 сентября на сайте фестиваля и в социальных сетях. Также победитель лаборатории получит контракт на сотрудничество со Свердловской киностудией для дальнейшей реализации замысла в кино. Кинодеятели готовятся к проведению II Международного фестиваля дебютов «Одна шестая». Он пройдет с 15 по 20 сентября. В этом году у него сменилось руководство: на замену режиссеру Алексею Федорченко пришел его коллега Евгений Григорьев — он стал новым президентом фестиваля. В прошлом году на мероприятие приехали звезды кино — Евгений Цыганов (фильмы «Битва за Севастополь», «Питер FM»), Маруся Климова (сериалы «Звоните ДиКаприо!», «Проект „Анна Николаевна“»), Анна Котова-Дерябина («Аритмия», «Мылодрама», «Учителя»), Елизавета Шакира (сериалы «Нулевой пациент», «Контейнер», «Содержанки»).