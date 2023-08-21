Каршеринг BelkaCar проверит инцидент со шприцем в сиденье автомобиля

22 августа 2023 в 02:48 Размер текста - 17 +

Представители сервиса находятся на связи с пользователем Фото: Анна Майорова © URA.RU Каршеринг (компания по краткосрочной аренде/прокату машины) BelkaCar начал внутреннюю проверку после того, как ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом, оставленным на заднем сиденье автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Сейчас мы на связи с пользователем, проводим внутреннее расследование, выясняем обстоятельства произошедшего», — заявили ТАСС в пресс-службе. Уточняется, что шприц отправлен на экспертизу. Днем 18 августа 10-летняя девочка укололась о шприц с неизвестным веществом, который был воткнут в заднее сиденье автомобиля каршеринга. Когда ребенок выходил из машины, на ногах была замечена кровь, передает МК .

Каршеринг (компания по краткосрочной аренде/прокату машины) BelkaCar начал внутреннюю проверку после того, как ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом, оставленным на заднем сиденье автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Сейчас мы на связи с пользователем, проводим внутреннее расследование, выясняем обстоятельства произошедшего», — заявили ТАСС в пресс-службе. Уточняется, что шприц отправлен на экспертизу. Днем 18 августа 10-летняя девочка укололась о шприц с неизвестным веществом, который был воткнут в заднее сиденье автомобиля каршеринга. Когда ребенок выходил из машины, на ногах была замечена кровь, передает МК.