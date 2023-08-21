21 августа 2023

Каршеринг BelkaCar проверит инцидент со шприцем в сиденье автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старт работы сервиса каршеринга "Делимобиль" в Екатеринбурге , машина, машины, стоянка, автомобиль, авто, прокат, парковка, автомобили, делимобиль, каршеринг, аренда автомобиля, аренда машины
Представители сервиса находятся на связи с пользователем Фото:

Каршеринг (компания по краткосрочной аренде/прокату машины) BelkaCar начал внутреннюю проверку после того, как ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом, оставленным на заднем сиденье автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Сейчас мы на связи с пользователем, проводим внутреннее расследование, выясняем обстоятельства произошедшего», — заявили ТАСС в пресс-службе. Уточняется, что шприц отправлен на экспертизу.

Днем 18 августа 10-летняя девочка укололась о шприц с неизвестным веществом, который был воткнут в заднее сиденье автомобиля каршеринга. Когда ребенок выходил из машины, на ногах была замечена кровь, передает МК.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Каршеринг (компания по краткосрочной аренде/прокату машины) BelkaCar начал внутреннюю проверку после того, как ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом, оставленным на заднем сиденье автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Сейчас мы на связи с пользователем, проводим внутреннее расследование, выясняем обстоятельства произошедшего», — заявили ТАСС в пресс-службе. Уточняется, что шприц отправлен на экспертизу. Днем 18 августа 10-летняя девочка укололась о шприц с неизвестным веществом, который был воткнут в заднее сиденье автомобиля каршеринга. Когда ребенок выходил из машины, на ногах была замечена кровь, передает МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...