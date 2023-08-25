Здание МИД Египта подсветили в честь круглой даты установления дипотношений

В Египте установили подсветку с надписью на здании МИД в честь 80-летия дипотношений с Россией. Об этом сообщили в СМИ.
«Здание МИД Египта подсветили надписью „Россия — Египет — 80“ в честь 80-летнего юбилея установления дипломатических отношений между странами. Юбилей отмечается 26 августа», — передает ТАСС сообщение собственного корреспондента.
По данным посольства России в Египте, такая же надпись в честь юбилея дипотношений должна появиться в Москве на Останкинской телебашне. Дипотношения между СССР и Египтом установлены 26 августа 1943 года. Советский Союз построил в арабской республике крупные промышленные объекты, включая знаменитую Асуанскую плотину.
Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Владимире Путине Георгий Мурадов заявил о готовности вести сотрудничество с Египтом. В Крыму есть все возможности для морских грузоперевозок между Россией и арабской республикой.
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