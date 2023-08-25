Здание МИД Египта подсветили в честь круглой даты установления дипотношений

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Клипарт, верблюд, пирамида, египет, Каир
Египет и Россия отмечают 80-летний юбилей дипотношений Фото:

В Египте установили подсветку с надписью на здании МИД в честь 80-летия дипотношений с Россией. Об этом сообщили в СМИ.

«Здание МИД Египта подсветили надписью „Россия — Египет — 80“ в честь 80-летнего юбилея установления дипломатических отношений между странами. Юбилей отмечается 26 августа», — передает ТАСС сообщение собственного корреспондента.

По данным посольства России в Египте, такая же надпись в честь юбилея дипотношений должна появиться в Москве на Останкинской телебашне. Дипотношения между СССР и Египтом установлены 26 августа 1943 года. Советский Союз построил в арабской республике крупные промышленные объекты, включая знаменитую Асуанскую плотину.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Владимире Путине Георгий Мурадов заявил о готовности вести сотрудничество с Египтом. В Крыму есть все возможности для морских грузоперевозок между Россией и арабской республикой.

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В Египте установили подсветку с надписью на здании МИД в честь 80-летия дипотношений с Россией. Об этом сообщили в СМИ. «Здание МИД Египта подсветили надписью „Россия — Египет — 80“ в честь 80-летнего юбилея установления дипломатических отношений между странами. Юбилей отмечается 26 августа», — передает ТАСС сообщение собственного корреспондента. По данным посольства России в Египте, такая же надпись в честь юбилея дипотношений должна появиться в Москве на Останкинской телебашне. Дипотношения между СССР и Египтом установлены 26 августа 1943 года. Советский Союз построил в арабской республике крупные промышленные объекты, включая знаменитую Асуанскую плотину. Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Владимире Путине Георгий Мурадов заявил о готовности вести сотрудничество с Египтом. В Крыму есть все возможности для морских грузоперевозок между Россией и арабской республикой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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