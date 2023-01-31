Постпред Крыма при Путине заявил планах сотрудничать с Египтом

31 января 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Крым готов предоставить Египту возможность грузоперевозок по морю, сказал Георгий Мурадов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Крым готов вести сотрудничество с Египтом, предоставив государству возможности для морских грузоперевозок. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Владимире Путине Георгий Мурадов. «Крым готов активно сотрудничать с Египтом», — сказал Георгий Мурадов. Его слова приводит РИА Новости. По словам политика, в Египте пока не осознали полностью, что Крымский полуостров является «морскими воротами», а южной части РФ. Мурадов также отметил, что встречался с несколькими египетскими бизнесменами. Предприниматели восприняли с пониманием идею о налаживании транспортного маршрута между двумя государствами, подытожил представитель Крыма. Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров встретился со своим коллегой из Египта Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН, сообщает Life . В ходе встречи министры обсуждали отношения Египта с БРИКС и Шанхайской организацией сотрудничества, пишет MK.RU .

Крым готов вести сотрудничество с Египтом, предоставив государству возможности для морских грузоперевозок. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Владимире Путине Георгий Мурадов. «Крым готов активно сотрудничать с Египтом», — сказал Георгий Мурадов. Его слова приводит РИА Новости. По словам политика, в Египте пока не осознали полностью, что Крымский полуостров является «морскими воротами», а южной части РФ. Мурадов также отметил, что встречался с несколькими египетскими бизнесменами. Предприниматели восприняли с пониманием идею о налаживании транспортного маршрута между двумя государствами, подытожил представитель Крыма. Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров встретился со своим коллегой из Египта Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН, сообщает Life. В ходе встречи министры обсуждали отношения Египта с БРИКС и Шанхайской организацией сотрудничества, пишет MK.RU.