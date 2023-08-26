Глава Минфина РФ заявил о минимальной безработице в стране

Антон Силуанов назвал процент безработицы в стране
Безработица в России находится на исторически минимальном уровне. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«Безработица в РФ на минимальном уровне — 3%», — сказал Антон Силуанов. Интервью с министром вышло в эфире китайского
С таким же заявлением 2 августа выступал и Росстат. На тот момент отмечалось, что процент безработицы был на уровне 3,1%. Кроме того, российский президент Владимир Путин заявлял о росте зарплат россиян на 4,7%.
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