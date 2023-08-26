Глава Минфина РФ заявил о минимальной безработице в стране

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, силуанов антон
Антон Силуанов назвал процент безработицы в стране Фото:

Безработица в России находится на исторически минимальном уровне. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Безработица в РФ на минимальном уровне — 3%», — сказал Антон Силуанов. Интервью с министром вышло в эфире китайского телеканала CGTN.

С таким же заявлением 2 августа выступал и Росстат. На тот момент отмечалось, что процент безработицы был на уровне 3,1%. Кроме того, российский президент Владимир Путин заявлял о росте зарплат россиян на 4,7%.

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Безработица в России находится на исторически минимальном уровне. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Безработица в РФ на минимальном уровне — 3%», — сказал Антон Силуанов. Интервью с министром вышло в эфире китайского телеканала CGTN. С таким же заявлением 2 августа выступал и Росстат. На тот момент отмечалось, что процент безработицы был на уровне 3,1%. Кроме того, российский президент Владимир Путин заявлял о росте зарплат россиян на 4,7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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