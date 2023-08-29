Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет. Фото

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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, сухой суперджет, самолет в небе, ssj100, sukhoi superjet100, sukhoi superjet 100
Полет проходил на высоте до 3000 метров, передает Минпромторг России (архивное фото) Фото:

Самолет SJ-100, который создан в России по программе импортозамещения, впервые поднялся в небо. Об этом сообщили в Минпромторге России.

«Импортозамещенный производственным центром ПАО „Яковлев“ „Суперджет“ совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем», — передает ведомство в своем telegram-канале. Самолет был в воздухе 54 минуты. Во время полета он развил скорость в 343 км/час. Полет проходил на высоте до 3000 метров.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что запуск «Суперджета» — это большой успех для российских компаний. При создании самолета использовались только отечественные технологии и конструкторские решения. Все системы показали отличную работу в воздухе.

Первый полет российского «Суперджета»
Первый полет российского «Суперджета»
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Самолет SJ-100, который создан в России по программе импортозамещения, впервые поднялся в небо. Об этом сообщили в Минпромторге России. «Импортозамещенный производственным центром ПАО „Яковлев“ „Суперджет“ совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем», — передает ведомство в своем telegram-канале. Самолет был в воздухе 54 минуты. Во время полета он развил скорость в 343 км/час. Полет проходил на высоте до 3000 метров. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что запуск «Суперджета» — это большой успех для российских компаний. При создании самолета использовались только отечественные технологии и конструкторские решения. Все системы показали отличную работу в воздухе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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