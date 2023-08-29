Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет. Фото

29 августа 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

Полет проходил на высоте до 3000 метров, передает Минпромторг России (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет SJ-100, который создан в России по программе импортозамещения, впервые поднялся в небо. Об этом сообщили в Минпромторге России. «Импортозамещенный производственным центром ПАО „Яковлев“ „Суперджет“ совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем», — передает ведомство в своем telegram-канале . Самолет был в воздухе 54 минуты. Во время полета он развил скорость в 343 км/час. Полет проходил на высоте до 3000 метров. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что запуск «Суперджета» — это большой успех для российских компаний. При создании самолета использовались только отечественные технологии и конструкторские решения. Все системы показали отличную работу в воздухе. Первый полет российского «Суперджета» Фото: telegram-канал «Минпромторг России» / https://t.me/minpromtorg_ru/2484 Фото: telegram-канал «Минпромторг России» / https://t.me/minpromtorg_ru/2484

Самолет SJ-100, который создан в России по программе импортозамещения, впервые поднялся в небо. Об этом сообщили в Минпромторге России. «Импортозамещенный производственным центром ПАО „Яковлев“ „Суперджет“ совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем», — передает ведомство в своем telegram-канале. Самолет был в воздухе 54 минуты. Во время полета он развил скорость в 343 км/час. Полет проходил на высоте до 3000 метров. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что запуск «Суперджета» — это большой успех для российских компаний. При создании самолета использовались только отечественные технологии и конструкторские решения. Все системы показали отличную работу в воздухе.