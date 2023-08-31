В Москве вырос спрос на черную икру, несмотря на снижение продаж по стране

31 августа 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

В Москве спрос на черную икру вырос на 11% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Москве вырос спрос на черную икру на 11% по сравнению с периодом с января по июнь 2022 года. Такими данными поделился оператор фискальных данных «Платформа ОФД». При этом в остальных регионах страны спрос на икру наоборот ниже. «В первом полугодии 2023 года число покупок черной икры в Москве и Московской области оказалось на 11% выше уровня с января по июнь 2022-го. <…> В целом по России динамика иная: число покупок черной икры в январе—июне этого года оказалось на 5% ниже уровня 2022-го», — передают аналитики, их слова приводит РБК. По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, снижение спроса в целом по стране связано со снижением доходов населения. Другие эксперты предполагают, что это связано с сокращением продаж черной икры. При этом аналитики сходятся во мнении, что общий интерес к продукту у россиян сохраняется. В апреле прошлого года производители икры предупреждали о резком росте цен на икру. Причиной этому являлись новые введенные санитарные нормы. Также отмечалось, что ученые пытаются отработать технологии по выращиванию рыбы, что способно привести к снижению цен на икру. Икра в России до конца года может подорожать на 25%, передает Life .

В Москве вырос спрос на черную икру на 11% по сравнению с периодом с января по июнь 2022 года. Такими данными поделился оператор фискальных данных «Платформа ОФД». При этом в остальных регионах страны спрос на икру наоборот ниже. «В первом полугодии 2023 года число покупок черной икры в Москве и Московской области оказалось на 11% выше уровня с января по июнь 2022-го. <…> В целом по России динамика иная: число покупок черной икры в январе—июне этого года оказалось на 5% ниже уровня 2022-го», — передают аналитики, их слова приводит РБК. По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, снижение спроса в целом по стране связано со снижением доходов населения. Другие эксперты предполагают, что это связано с сокращением продаж черной икры. При этом аналитики сходятся во мнении, что общий интерес к продукту у россиян сохраняется. В апреле прошлого года производители икры предупреждали о резком росте цен на икру. Причиной этому являлись новые введенные санитарные нормы. Также отмечалось, что ученые пытаются отработать технологии по выращиванию рыбы, что способно привести к снижению цен на икру. Икра в России до конца года может подорожать на 25%, передает Life.