Производители икры предупредили о резком росте цен

30 апреля 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Санитарные правила и проблемы с логистикой приведут к серьезному росту цен на икру, считает Александр Новиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новые санитарные правила в ближайшее время приведут к резкому росту цен на икру. Об этом сообщил владелец группы компаний «Русский икорный дом», президент «Союза осетроводов России» Александр Новиков. «То, что при засолке икры должен присутствовать представитель ветеринарии, — на мой взгляд, это глупое решение. При этом рост цен на красную и черную икру продолжится. Основные комбикорма для рыб импортные. Цены на них уже выросли на 25%. А вся черная икра производится в аквакультуре. Сегодня из-за проблем с логистикой нам уже перестали поставлять комбикорма для осетровых рыб. Придется переходить на производство своих кормов, что, безусловно, приведет к удорожанию», — сказал Новиков в беседе с агентством «Ридус». Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что на рост цен влияет высокая стоимость доставки рыбопродукции по железной дороге, пишет RT. Зверев пообещал, что цены на икру со временем снизятся, сообщает «Национальная служба новостей». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Новые санитарные правила в ближайшее время приведут к резкому росту цен на икру. Об этом сообщил владелец группы компаний «Русский икорный дом», президент «Союза осетроводов России» Александр Новиков. «То, что при засолке икры должен присутствовать представитель ветеринарии, — на мой взгляд, это глупое решение. При этом рост цен на красную и черную икру продолжится. Основные комбикорма для рыб импортные. Цены на них уже выросли на 25%. А вся черная икра производится в аквакультуре. Сегодня из-за проблем с логистикой нам уже перестали поставлять комбикорма для осетровых рыб. Придется переходить на производство своих кормов, что, безусловно, приведет к удорожанию», — сказал Новиков в беседе с агентством «Ридус». Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что на рост цен влияет высокая стоимость доставки рыбопродукции по железной дороге, пишет RT. Зверев пообещал, что цены на икру со временем снизятся, сообщает «Национальная служба новостей».