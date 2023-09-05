Пермяка осудили за кражу капканов из квартиры умершего соседа

06 сентября 2023 в 04:32 Размер текста - 17 +

Суд наказал пермяка за кражу капканов у соседа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Чердыни Пермского края попал под суд после кражи 29 капканов из квартиры умершего соседа. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Чердынского районного суда. «Злоумышленник похитил из квартиры соседа 29 охотничьих капканов на сумму 23 тысячи 820 рублей. Его поймал прямо у двери сотрудник полиции», — указано в судебных материалах. В ходе следствия выяснилось, что пермяк решился на преступление, находясь в нетрезвом состоянии. По его словам, он не смог сообразить, что к умершему соседу приедет полиция. Злоумышленник раскаялся и признал вину. Капканы возвращены законным наследникам соседа. Суд приговорил жителя Чердыни к двум годам лишения свободы условно. Ранее пермяка осудили за кражу телевизора у матери его друга. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием заработка в пять процентов в пользу государства.

Житель Чердыни Пермского края попал под суд после кражи 29 капканов из квартиры умершего соседа. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Чердынского районного суда. «Злоумышленник похитил из квартиры соседа 29 охотничьих капканов на сумму 23 тысячи 820 рублей. Его поймал прямо у двери сотрудник полиции», — указано в судебных материалах. В ходе следствия выяснилось, что пермяк решился на преступление, находясь в нетрезвом состоянии. По его словам, он не смог сообразить, что к умершему соседу приедет полиция. Злоумышленник раскаялся и признал вину. Капканы возвращены законным наследникам соседа. Суд приговорил жителя Чердыни к двум годам лишения свободы условно. Ранее пермяка осудили за кражу телевизора у матери его друга. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием заработка в пять процентов в пользу государства.