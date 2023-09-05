05 сентября 2023

Пермяка осудили за кражу капканов из квартиры умершего соседа

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Суд наказал пермяка за кражу капканов у соседа Фото:

Житель Чердыни Пермского края попал под суд после кражи 29 капканов из квартиры умершего соседа. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Чердынского районного суда.

«Злоумышленник похитил из квартиры соседа 29 охотничьих капканов на сумму 23 тысячи 820 рублей. Его поймал прямо у двери сотрудник полиции», — указано в судебных материалах.

В ходе следствия выяснилось, что пермяк решился на преступление, находясь в нетрезвом состоянии. По его словам, он не смог сообразить, что к умершему соседу приедет полиция. Злоумышленник раскаялся и признал вину. Капканы возвращены законным наследникам соседа. Суд приговорил жителя Чердыни к двум годам лишения свободы условно.

Ранее пермяка осудили за кражу телевизора у матери его друга. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием заработка в пять процентов в пользу государства.

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Житель Чердыни Пермского края попал под суд после кражи 29 капканов из квартиры умершего соседа. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Чердынского районного суда. «Злоумышленник похитил из квартиры соседа 29 охотничьих капканов на сумму 23 тысячи 820 рублей. Его поймал прямо у двери сотрудник полиции», — указано в судебных материалах. В ходе следствия выяснилось, что пермяк решился на преступление, находясь в нетрезвом состоянии. По его словам, он не смог сообразить, что к умершему соседу приедет полиция. Злоумышленник раскаялся и признал вину. Капканы возвращены законным наследникам соседа. Суд приговорил жителя Чердыни к двум годам лишения свободы условно. Ранее пермяка осудили за кражу телевизора у матери его друга. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием заработка в пять процентов в пользу государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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