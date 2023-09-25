25 сентября 2023

Свердловчане переплатили 4 млрд рублей ОСАГО за другие регионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, дтп, авария, заполнение бланков, извещение о дорожно-транспортном происшествии
Разница размера выплат по ОСАГО связана с разными масштабами страхового мошенничества в регионах Фото:

Владельцы полисов ОСАГО из менее убыточных регионов, куда входит Свердловская область, за последние 5,5 лет покрыли дефицит более убыточных на общую сумму в 63 млрд рублей. На Средний Урал пришлось 4 млрд рублей. Это следует из расчетов директора по рейтингам страховых компаний НКР (Национальные Кредитные Рейтинги) Евгения Шарапова.

В 2019 году Банк России запустил систему справедливого ценообразования в ОСАГО, это значит, что аккуратные водители не доплачивают за аварийных. Уровень выплат Евгений Шарапов корректировал по средним показателям страны в 2023 году. Превышение или дефицит соотносилось с уровнем сборов страхования в определенном регионе. «Основными донорами страхования за последние 5,5 лет стали Москва (почти 23 млрд рублей переплаты с 2018 года), Московская область (13,2 млрд рублей), Свердловская область (4 млрд рублей), Санкт-Петербург (3,8 млрд рублей) и ХМАО (2,7 млрд рублей)», — сказано в расчетах, которыми поделились с «Ведомостями».

Чаще всего переплачивать приходилось за те регионы, в которых выплаты превышают сборы. Самая большая доплата приходится на Дагестан — 8,2 млрд рублей. По словам Шарапова, переход на индивидуальные тарифы также значит, что в любом регионе убыточность не должна сильно отличаться от средней по России. Кроме того, разница в размере выплат по ОСАГО связана с разными масштабами страхового мошенничества в регионах.

Ранее URA.RU писало, что более 400 уральских автовладельцев нарвались на мошенников при расчете ОСАГО. В результате серых сделок у водителей крадут деньги и продают их данные.

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Владельцы полисов ОСАГО из менее убыточных регионов, куда входит Свердловская область, за последние 5,5 лет покрыли дефицит более убыточных на общую сумму в 63 млрд рублей. На Средний Урал пришлось 4 млрд рублей. Это следует из расчетов директора по рейтингам страховых компаний НКР (Национальные Кредитные Рейтинги) Евгения Шарапова. В 2019 году Банк России запустил систему справедливого ценообразования в ОСАГО, это значит, что аккуратные водители не доплачивают за аварийных. Уровень выплат Евгений Шарапов корректировал по средним показателям страны в 2023 году. Превышение или дефицит соотносилось с уровнем сборов страхования в определенном регионе. «Основными донорами страхования за последние 5,5 лет стали Москва (почти 23 млрд рублей переплаты с 2018 года), Московская область (13,2 млрд рублей), Свердловская область (4 млрд рублей), Санкт-Петербург (3,8 млрд рублей) и ХМАО (2,7 млрд рублей)», — сказано в расчетах, которыми поделились с «Ведомостями». Чаще всего переплачивать приходилось за те регионы, в которых выплаты превышают сборы. Самая большая доплата приходится на Дагестан — 8,2 млрд рублей. По словам Шарапова, переход на индивидуальные тарифы также значит, что в любом регионе убыточность не должна сильно отличаться от средней по России. Кроме того, разница в размере выплат по ОСАГО связана с разными масштабами страхового мошенничества в регионах. Ранее URA.RU писало, что более 400 уральских автовладельцев нарвались на мошенников при расчете ОСАГО. В результате серых сделок у водителей крадут деньги и продают их данные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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