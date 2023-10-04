Россиянам увеличили период безвизового нахождения в Таиланде

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Клипарт, море, пальмы, океан, тайланд
Граждане РФ смогут находиться в Таиланде без визы на протяжении 60 дней Фото:

У россиян появится возможность продлить безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дополнительных дней, что увеличит период беспрепятственного нахождения в стране без визы до 60 дней. Об этом рассказали в иммиграционной службе.

«Россияне с 30 сентября смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней», — передает сообщение службы ТАСС. Отмечается, что таким образом период легального нахождения в стране составит 60 дней.

Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил о намерении продлить срок безвизового пребывания для российских туристов в стране с 30 до 90 дней. Таиланд считается одним из самых популярных и доступных направлений для отдыха российских граждан, передают «Дни.ру».

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У россиян появится возможность продлить безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дополнительных дней, что увеличит период беспрепятственного нахождения в стране без визы до 60 дней. Об этом рассказали в иммиграционной службе. «Россияне с 30 сентября смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней», — передает сообщение службы ТАСС. Отмечается, что таким образом период легального нахождения в стране составит 60 дней. Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил о намерении продлить срок безвизового пребывания для российских туристов в стране с 30 до 90 дней. Таиланд считается одним из самых популярных и доступных направлений для отдыха российских граждан, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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