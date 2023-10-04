Россиянам увеличили период безвизового нахождения в Таиланде

04 октября 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Граждане РФ смогут находиться в Таиланде без визы на протяжении 60 дней Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU У россиян появится возможность продлить безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дополнительных дней, что увеличит период беспрепятственного нахождения в стране без визы до 60 дней. Об этом рассказали в иммиграционной службе. «Россияне с 30 сентября смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней», — передает сообщение службы ТАСС. Отмечается, что таким образом период легального нахождения в стране составит 60 дней. Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил о намерении продлить срок безвизового пребывания для российских туристов в стране с 30 до 90 дней. Таиланд считается одним из самых популярных и доступных направлений для отдыха российских граждан, передают «Дни.ру».

У россиян появится возможность продлить безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дополнительных дней, что увеличит период беспрепятственного нахождения в стране без визы до 60 дней. Об этом рассказали в иммиграционной службе. «Россияне с 30 сентября смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней», — передает сообщение службы ТАСС. Отмечается, что таким образом период легального нахождения в стране составит 60 дней. Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил о намерении продлить срок безвизового пребывания для российских туристов в стране с 30 до 90 дней. Таиланд считается одним из самых популярных и доступных направлений для отдыха российских граждан, передают «Дни.ру».