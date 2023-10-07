Зеленский занял сторону в войне Израиля и Палестины

Зеленский занял сторону Израиля в войне с Палестиной

07 октября 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Зеленский призывает мир объединиться в борьбе с террором Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что право Израиля на защиту в военном конфликте с Палестиной не подлежит сомнению. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. <…> Право Израиля на защиту не подлежит сомнению», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, мир должен быть солидарен с Израилем и объединиться в борьбе с террором. Кто бы его не спонсировал, это преступление против мира. Ранее на израильскую территорию ворвались палестинские боевики из сектора Газа. Перед этим они выпустили по Израилю тысячи ракет. Число жертв уже составило более 500 человек. Советник лидера Ирана Али Хаменеи Рахим Сафави поздравил палестинских боевиков с нападением на Израиль.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что право Израиля на защиту в военном конфликте с Палестиной не подлежит сомнению. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. <…> Право Израиля на защиту не подлежит сомнению», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, мир должен быть солидарен с Израилем и объединиться в борьбе с террором. Кто бы его не спонсировал, это преступление против мира. Ранее на израильскую территорию ворвались палестинские боевики из сектора Газа. Перед этим они выпустили по Израилю тысячи ракет. Число жертв уже составило более 500 человек. Советник лидера Ирана Али Хаменеи Рахим Сафави поздравил палестинских боевиков с нападением на Израиль.