Insider: ВСУ изобрели плащ-невидимку

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Граница Россия-Казахстан. Челябинск., пограничник, тепловизор
Украинский «плащ-невидимка» защищает солдат во время сильной жары Фото:
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ВСУ разработали «плащ-невидимку» для своих солдат, которая помогает им избежать обнаружения тепловизионными устройствами. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Плащ блокирует тепловое излучение и делает защитников невидимыми для российских тепловизионных камер», — передает слова Федорова издание Business Insider. Министр опубликовал видео тестирования плаща, на котором видно, что солдат в ней выглядит менее выделяющимся по сравнению с другими, также находящимися в обычных плащах.

Михаил Федоров добавил, что плащ-невидимка легкий и весит до 2,5 килограмм и способна защищать в сложных погодных условиях, включая снег и дождь. Он подчеркнул, что куртка не обжигает и защищает владельца от сильной жары. Дополнительная информация о материалах и технологиях, используемых для изготовления куртки, засекречена.

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ВСУ разработали «плащ-невидимку» для своих солдат, которая помогает им избежать обнаружения тепловизионными устройствами. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. «Плащ блокирует тепловое излучение и делает защитников невидимыми для российских тепловизионных камер», — передает слова Федорова издание Business Insider. Министр опубликовал видео тестирования плаща, на котором видно, что солдат в ней выглядит менее выделяющимся по сравнению с другими, также находящимися в обычных плащах. Михаил Федоров добавил, что плащ-невидимка легкий и весит до 2,5 килограмм и способна защищать в сложных погодных условиях, включая снег и дождь. Он подчеркнул, что куртка не обжигает и защищает владельца от сильной жары. Дополнительная информация о материалах и технологиях, используемых для изготовления куртки, засекречена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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