Insider: ВСУ изобрели плащ-невидимку

Украинский «плащ-невидимка» защищает солдат во время сильной жары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ разработали «плащ-невидимку» для своих солдат, которая помогает им избежать обнаружения тепловизионными устройствами. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Плащ блокирует тепловое излучение и делает защитников невидимыми для российских тепловизионных камер», — передает слова Федорова издание Business Insider. Министр опубликовал видео тестирования плаща, на котором видно, что солдат в ней выглядит менее выделяющимся по сравнению с другими, также находящимися в обычных плащах.

Михаил Федоров добавил, что плащ-невидимка легкий и весит до 2,5 килограмм и способна защищать в сложных погодных условиях, включая снег и дождь. Он подчеркнул, что куртка не обжигает и защищает владельца от сильной жары. Дополнительная информация о материалах и технологиях, используемых для изготовления куртки, засекречена.