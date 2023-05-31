WP: Украина способна стать полигоном испытаний искусственного интеллекта

01 июня 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

Джеймс Ставридис убежден, что Украине необходимо начать использовать искусственный интеллект Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украину рассматривают в качестве полигона испытаний искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. «[Спецоперация] на Украине может стать полигоном для искусственного интеллекта», — убежден он. В статье , опубликованной в газете The Washington Post он перечислил причины, по которым Украине было бы выгодно согласиться на различные испытания специалистов по ИИ. Так, Джеймс Ставридис утверждает, что использование искусственного интеллекта для управления украинскими беспилотниками поможет киевскому правительству истощить запасы противника. «Искусственный интеллект также может стать мощным инструментом психологической и информационной войны», — добавил американский военный деятель, пояснив, что так Украина сможет создавать провокационные дезинформирующие ролики, чтобы вызвать ошибочную реакцию противника. Кроме того, подчеркнул военный, ИИ будет полезен в оборонительных и вспомогательных операциях в российско-украинском конфликте. «Искусственный интеллект будет анализировать, какие военные объекты нуждаются в техническом обслуживании, разгадывать цепочки поставок и предоставлять ежеминутные советы по логистике», — пояснил он. Также использование искусственного интеллекта поможет ВСУ взламывать секретные данные противника, подытожил американский военный. Ранее бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) похвалили российские системы радиоэлектронной борьбы. По их мнению, они являются одними из самых передовых в мире и могут остановить контрнаступление Киева, написали журналисты BBC. По мнению Украины, российские системы радиоэлектронной борьбы являются одними из самых невидимых средств для отслеживания противника и перехвата или блокирования коммуникаций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украину рассматривают в качестве полигона испытаний искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. «[Спецоперация] на Украине может стать полигоном для искусственного интеллекта», — убежден он. В статье, опубликованной в газете The Washington Post он перечислил причины, по которым Украине было бы выгодно согласиться на различные испытания специалистов по ИИ. Так, Джеймс Ставридис утверждает, что использование искусственного интеллекта для управления украинскими беспилотниками поможет киевскому правительству истощить запасы противника. «Искусственный интеллект также может стать мощным инструментом психологической и информационной войны», — добавил американский военный деятель, пояснив, что так Украина сможет создавать провокационные дезинформирующие ролики, чтобы вызвать ошибочную реакцию противника. Кроме того, подчеркнул военный, ИИ будет полезен в оборонительных и вспомогательных операциях в российско-украинском конфликте. «Искусственный интеллект будет анализировать, какие военные объекты нуждаются в техническом обслуживании, разгадывать цепочки поставок и предоставлять ежеминутные советы по логистике», — пояснил он. Также использование искусственного интеллекта поможет ВСУ взламывать секретные данные противника, подытожил американский военный. Ранее бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) похвалили российские системы радиоэлектронной борьбы. По их мнению, они являются одними из самых передовых в мире и могут остановить контрнаступление Киева, написали журналисты BBC. По мнению Украины, российские системы радиоэлектронной борьбы являются одними из самых невидимых средств для отслеживания противника и перехвата или блокирования коммуникаций.