Прокуратура добилась того, чтобы челябинцу пересчитали пенсию за 20 лет

09 октября 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Пенсионеру возместят свыше 650 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура Снежинска Челябинской области добилась того, чтобы 76-летнему местному жителю пересчитали пенсию за 20 лет, с выплатой суммы свыше 650 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В 2002 году в связи с выходом на пенсию приказом директора предприятия заявителю установлен размер дополнительного материального обеспечения. В мае 2022 года пенсионер обратился в ПФР с заявлением о перерасчете дополнительного материального обеспечения с даты его назначения, то есть с августа 2002 года. Он предоставил нужные справки, но ему установили выплаты только с мая 2022 года. Прокурор через суд добился, чтобы пенсионеру проверили перерасчет с мая 2002 года с выплатой разницы в 650 тысяч 821 рублей», — заявили в ведомстве. Сначала решение в пользу прокурора, подавшего иск в интересах пенсионера, принял Центральный райсуд Челябинска. Затем это решение оставил в силе Челябинский областной суд. Прокуратура Снежинска проследит за тем, чтобы пенсионер получил разницу в полном объеме.

Прокуратура Снежинска Челябинской области добилась того, чтобы 76-летнему местному жителю пересчитали пенсию за 20 лет, с выплатой суммы свыше 650 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В 2002 году в связи с выходом на пенсию приказом директора предприятия заявителю установлен размер дополнительного материального обеспечения. В мае 2022 года пенсионер обратился в ПФР с заявлением о перерасчете дополнительного материального обеспечения с даты его назначения, то есть с августа 2002 года. Он предоставил нужные справки, но ему установили выплаты только с мая 2022 года. Прокурор через суд добился, чтобы пенсионеру проверили перерасчет с мая 2002 года с выплатой разницы в 650 тысяч 821 рублей», — заявили в ведомстве. Сначала решение в пользу прокурора, подавшего иск в интересах пенсионера, принял Центральный райсуд Челябинска. Затем это решение оставил в силе Челябинский областной суд. Прокуратура Снежинска проследит за тем, чтобы пенсионер получил разницу в полном объеме.