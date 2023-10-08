08 октября 2023

Прокуратура добилась того, чтобы челябинцу пересчитали пенсию за 20 лет

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Пенсионеру возместят свыше 650 тысяч рублей Фото:

Прокуратура Снежинска Челябинской области добилась того, чтобы 76-летнему местному жителю пересчитали пенсию за 20 лет, с выплатой суммы свыше 650 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В 2002 году в связи с выходом на пенсию приказом директора предприятия заявителю установлен размер дополнительного материального обеспечения. В мае 2022 года пенсионер обратился в ПФР с заявлением о перерасчете дополнительного материального обеспечения с даты его назначения, то есть с августа 2002 года. Он предоставил нужные справки, но ему установили выплаты только с мая 2022 года. Прокурор через суд добился, чтобы пенсионеру проверили перерасчет с мая 2002 года с выплатой разницы в 650 тысяч 821 рублей», — заявили в ведомстве.

Сначала решение в пользу прокурора, подавшего иск в интересах пенсионера, принял Центральный райсуд Челябинска. Затем это решение оставил в силе Челябинский областной суд. Прокуратура Снежинска проследит за тем, чтобы пенсионер получил разницу в полном объеме.

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Прокуратура Снежинска Челябинской области добилась того, чтобы 76-летнему местному жителю пересчитали пенсию за 20 лет, с выплатой суммы свыше 650 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В 2002 году в связи с выходом на пенсию приказом директора предприятия заявителю установлен размер дополнительного материального обеспечения. В мае 2022 года пенсионер обратился в ПФР с заявлением о перерасчете дополнительного материального обеспечения с даты его назначения, то есть с августа 2002 года. Он предоставил нужные справки, но ему установили выплаты только с мая 2022 года. Прокурор через суд добился, чтобы пенсионеру проверили перерасчет с мая 2002 года с выплатой разницы в 650 тысяч 821 рублей», — заявили в ведомстве. Сначала решение в пользу прокурора, подавшего иск в интересах пенсионера, принял Центральный райсуд Челябинска. Затем это решение оставил в силе Челябинский областной суд. Прокуратура Снежинска проследит за тем, чтобы пенсионер получил разницу в полном объеме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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