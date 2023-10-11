Главный музей Пермского края повышает цены на билеты

Пермский краеведческий музей повышает цены с 1 ноября

11 октября 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Поход в дом Мешкова и другие филиалы музея станет дороже Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский краеведческий музей и все его филиалы повышают цены на входные билеты и экскурсии. Как стало известно URA.RU, это произойдет с 1 ноября. В музее агентству подтвердили информацию, отметив, что изменения сделаны на основе анализа работы других музеев России. «Решение связано с увеличением прямых затрат учреждения и обусловлено экономической целесообразностью. Изменения цен на входные и экскурсионные билеты, мероприятия и иные услуги были сделаны на основе анализа цен на музейные услуги в целом по России», — пояснили в пресс-службе Пермского краеведческого музея. О степени повышения цен в музее пока не сообщают. Собеседник агентства лишь обещал, что официальный документ будет в ближайшее время опубликован на сайте учреждения. Пермский краеведческий музей имеет 12 филиалов. Они находятся как в Перми, так и на территории края. Среди самых популярных можно отметить архитектурный музей «Хохловка», Дом Мешкова и Музей Пермских древностей. Сейчас входной билет для взрослых в них стоит 200 рублей. Цены групповых экскурсий начинаются от 300 рублей с человека. Для детей и ряда категорий граждан есть льготы.

Пермский краеведческий музей и все его филиалы повышают цены на входные билеты и экскурсии. Как стало известно URA.RU, это произойдет с 1 ноября. В музее агентству подтвердили информацию, отметив, что изменения сделаны на основе анализа работы других музеев России. «Решение связано с увеличением прямых затрат учреждения и обусловлено экономической целесообразностью. Изменения цен на входные и экскурсионные билеты, мероприятия и иные услуги были сделаны на основе анализа цен на музейные услуги в целом по России», — пояснили в пресс-службе Пермского краеведческого музея. О степени повышения цен в музее пока не сообщают. Собеседник агентства лишь обещал, что официальный документ будет в ближайшее время опубликован на сайте учреждения. Пермский краеведческий музей имеет 12 филиалов. Они находятся как в Перми, так и на территории края. Среди самых популярных можно отметить архитектурный музей «Хохловка», Дом Мешкова и Музей Пермских древностей. Сейчас входной билет для взрослых в них стоит 200 рублей. Цены групповых экскурсий начинаются от 300 рублей с человека. Для детей и ряда категорий граждан есть льготы.