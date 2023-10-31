Управление дорог и транспорта Пермского края возглавила Елена Седова

В дорожном управлении раздали новые должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае назначили главу Управления автомобильных дорог и транспорта. С приставкой и. о. руководить ведомством будет замначальника по экономическим вопросам Елена Седова, сообщили в минтрансе.

«Исполняющим обязанности начальника КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края“ стала Елена Седова — заместитель руководителя учреждения по экономическим вопросам», — пишет Business Class со ссылкой на министерство транспорта. Кроме того, в управлении назначили заместителя начальника по строительству. Им стал Александр Эдельман. Ранее он был первым заместителем начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми.

Как ранее рассказывало URA.RU, 27 октября из Управления дорог и транспорта уволился и. о. руководителя Михаил Якушев. Предыдущий глава ведомства Андрей Угольков находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.