Управление дорог и транспорта Пермского края возглавила Елена Седова

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Комитет по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, отставка, портфель, заседание думы
В дорожном управлении раздали новые должности Фото:

В Пермском крае назначили главу Управления автомобильных дорог и транспорта. С приставкой и. о. руководить ведомством будет замначальника по экономическим вопросам Елена Седова, сообщили в минтрансе.

«Исполняющим обязанности начальника КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края“ стала Елена Седова — заместитель руководителя учреждения по экономическим вопросам», — пишет Business Class со ссылкой на министерство транспорта. Кроме того, в управлении назначили заместителя начальника по строительству. Им стал Александр Эдельман. Ранее он был первым заместителем начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми.

Как ранее рассказывало URA.RU, 27 октября из Управления дорог и транспорта уволился и. о. руководителя Михаил Якушев. Предыдущий глава ведомства Андрей Угольков находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.

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В Пермском крае назначили главу Управления автомобильных дорог и транспорта. С приставкой и. о. руководить ведомством будет замначальника по экономическим вопросам Елена Седова, сообщили в минтрансе. «Исполняющим обязанности начальника КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края“ стала Елена Седова — заместитель руководителя учреждения по экономическим вопросам», — пишет Business Class со ссылкой на министерство транспорта. Кроме того, в управлении назначили заместителя начальника по строительству. Им стал Александр Эдельман. Ранее он был первым заместителем начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми. Как ранее рассказывало URA.RU, 27 октября из Управления дорог и транспорта уволился и. о. руководителя Михаил Якушев. Предыдущий глава ведомства Андрей Угольков находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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